Шишкова отреагировала на расставание Тимати с Решетовой: «Знаю, вы ждете от меня комментарий...»

В пятницу, 11 сентября, модель Анастасия Решетова объявила о расставании с рэпером Тимати. Пара встречалась 6 лет, их общему сыну Ратмиру нет и года.

«Знаю, вы ждете от меня комментарий, но тут просто реклама пальто», - написала в своем Instagram Алена Шишкова, бывшая возлюбленная рэпера и мать его 6-летней дочки.