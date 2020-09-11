Шишкова отреагировала на расставание Тимати с Решетовой: «Знаю, вы ждете от меня комментарий...»
В пятницу, 11 сентября, модель Анастасия Решетова объявила о расставании с рэпером Тимати. Пара встречалась 6 лет, их общему сыну Ратмиру нет и года.
«Знаю, вы ждете от меня комментарий, но тут просто реклама пальто», - написала в своем Instagram Алена Шишкова, бывшая возлюбленная рэпера и мать его 6-летней дочки.
«Жестко, ох как жестко», «Иду вся в белом, умничка», «Походка победительницы», «Вы аж похорошели», «Красивая, нежная, милая», «У тебя даже выражение лица другое», «Довольная какая) шампанское небось открыла», «Вот искренне радуюсь что с Решеткой это наконец то произошло», «Вот и настал черед Решетки, бумеранг», «А правда что Решетова мутила с Тимати когда ты была в положении?», «Так Тимати же коллекционер. Мики маусы... модели... детки...», «Настюха футбольнула мелкого Тимана, у нее миллиардер теперь», «Так бабоньки ждем новостей кто же там теперь у Тима», «Молодец, Алена! Очень достойно», - обсуждают подписчики.
Фото и видео: Instagram/@missalena.92
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