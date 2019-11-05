«Солнце мое»: Собчак призналась Богомолову в чувствах после его нежного поздравления с днем рождения
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Фото: Starface
Константин Богомолов поздравил жену Ксению Собчак с днем рождения. В Instagram он опубликовал ее фото, под которыми написал теплые слова в честь любимой супруги.
«Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на нее. И они ужасно любят друг друга. С днем рождения», — поздравил супругу влюбленный муж.
Ксения не заставила себя долго ждать, и в комментариях призналась Константину в чувствах: «Спасибо, мое солнце», — написала она.
«Очень приятно быть свидетелем такой любви! Очень мило! Вы, Костя, просто супер!», «Ксении желаю счастливой быть», «Какая она тут красивая», «Ксю, с днем рождения», «Поздравляю! Пусть жизнь сияет новыми красками и счастьем!», — присоединились к поздравлениям подписчики режиссера.
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре после романа, который длился всего год. Влюбленные были знакомы давно, но первые встречи не произвели на них впечатления. С первым мужем Максимом Виторганом телеведущая официально развелась в марте 2019-го, хотя ушла от него сразу, как только влюбилась в Богомолова. Режиссер также расстался с первой женой — Дарьей Мороз незадолго до начала отношений со своей нынешней музой.
Фото: Instagram, Starface, пресс-служба
Видео: Ксения Собчак
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