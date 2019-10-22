Стильная Ксения Собчак рассказала, как найти идеального сексуального партнера

«Всегда смотрите на то, как танцует человек. Сексом он будет заниматься примерно также. Не на то смотрите, как он двигается. А на то как танцует. Насколько он раскрепощен, насколько отдается в этот момент музыке, насколько не думает о том, как выглядит со стороны. Если ты в зажиме и вечном конфликте с самим собой твой танец обязательно тебя выдаст», — считает она.