Стильная Ксения Собчак рассказала, как найти идеального сексуального партнера
37-летняя Ксения Собчак дала совет находящимся в поиске людям.
«Всегда смотрите на то, как танцует человек. Сексом он будет заниматься примерно также. Не на то смотрите, как он двигается. А на то как танцует. Насколько он раскрепощен, насколько отдается в этот момент музыке, насколько не думает о том, как выглядит со стороны. Если ты в зажиме и вечном конфликте с самим собой твой танец обязательно тебя выдаст», — считает она.
Фото и видео: instagram
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