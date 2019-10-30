«Ихтиандр»: сын Ксении Собчак и Максима Виторгана ставит рекорды в плавании
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Максима Виторгана
47-летний Максим Виторган похвастался достижениями почти 3-летнего сына Платона.
Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон занимается плаванием чуть ли не с первых дней. На данный момент мальчик продолжает ставить рекорды в бассейне.
«12 бассейнов подряд. 6 брассом + 6 на спине. Ихтиандр», — похвастался отец.
Ксения Собчак и Максим Виторган стали родитлями в ноябре 2016 года. Для Ксении Платон стал первым ребенком, для Максима — третьим. Поговаривают, что телеведущая снова беременна — от нового супруга, режиссера Константина Богомолова. Однако подтверждений пока нет.
Фото и видео: instagram
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