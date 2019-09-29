«Авоська на голове»: пользователи Сети обсуждают венчальный наряд Ксении Собчак

«Авоська на голове🤩», «Головной убор 😍», «Лучшее фото со свадьбы! Все в этом взгляде!», «Воплощение нежности и красоты», «Ну что за красотка», «Ох какая вы красивая.. 🌸🌸🌸🌸фата просто супер.. вам очень идёт белый цвет», «Ксюша, а на голове такая сеточка, я такую в аптеке видела», «Какой-то дурацкий шлем», «Зачем гипсовая повязка на голову?», «Шапочка супер-наверняка пойдёт в люди», «Вот зачем эта сетка на голове, что за задумка?» — обсуждают фолловеры.

А вам нравится головной убор Ксении Собчак?