«Авоська на голове»: пользователи Сети обсуждают венчальный наряд Ксении Собчак

13 сентября в Москве прогремела свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Звездная чета не только заключила официальный брак во Дворце бракосочетаний №1, но и обвенчалась.
В своем блоге Ксения до сих пор выкладывает свадебные снимки, позволяя рассмотреть все детали. Так, сегодня подписчики обсуждают венчальный головной убор невесты. «Царевна-лебедь ❤️❤️ А глаза голубые-голубые🦋🦋🦋», — написала Ксения под фотографией из церкви.
«Авоська на голове🤩», «Головной убор 😍», «Лучшее фото со свадьбы! Все в этом взгляде!», «Воплощение нежности и красоты», «Ну что за красотка», «Ох какая вы красивая.. 🌸🌸🌸🌸фата просто супер.. вам очень идёт белый цвет», «Ксюша, а на голове такая сеточка, я такую в аптеке видела», «Какой-то дурацкий шлем», «Зачем гипсовая повязка на голову?», «Шапочка супер-наверняка пойдёт в люди», «Вот зачем эта сетка на голове, что за задумка?» — обсуждают фолловеры.
А вам нравится головной убор Ксении Собчак?
Больше о свадьбе Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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