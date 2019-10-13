Максим Виторган прокомментировал свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Ровно месяц назад, 13 сентября, в Москве прогремела свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. В недавнем интервью программе «На троих» на телеканале RTVI бывший супруг медиадивы, актер Максим Виторган впервые высказался о ее бракосочетании с режиссером. Актер честно признался, что комментаторов и без него хватает. «Я был на свадьбе Собчак, на одной из. У меня есть к этому свое отношение, оно осталось со мной, а Ксения пошла жить дальше», — заявил Максим.
Напомним, Максим Виторган и Ксения Собчак сыграли тайную свадьбу в 2013 году. Спустя три года у супругов родился сын Платон. В марте 2019 года Ксения и Максим официально сообщили о разводе, однако ради сына теперь уже бывшие супруги сохранили хорошие отношения. В настоящее время 47-летний Максим Виторган счастлив в отношениях с 28-летней актрисой Нино Нинидзе, расставшейся с супругом, актером и режиссером Кириллом Плетневым. На днях пара посетила модное мероприятие, где с удовольствием позировала перед фотографами, не скрывая нежных чувств.
Больше о личной жизни Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.
Фото: Globalookpress, Instagram
_Видео: Instagram
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