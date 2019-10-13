Максим Виторган прокомментировал свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова

Ровно месяц назад, 13 сентября, в Москве прогремела свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. В недавнем интервью программе «На троих» на телеканале RTVI бывший супруг медиадивы, актер Максим Виторган впервые высказался о ее бракосочетании с режиссером. Актер честно признался, что комментаторов и без него хватает. «Я был на свадьбе Собчак, на одной из. У меня есть к этому свое отношение, оно осталось со мной, а Ксения пошла жить дальше», — заявил Максим.