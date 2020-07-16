Скоро свадьба? Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

Илья Авербух начал строить новый дом. Старый, который расположен в живописном месте возле Истринского водохранилища, разберут, перевезут на новое место, а после продадут другим людям. Строение находится в идеальном состоянии, но Авербух захотел дом побольше.

«Все течет, все меняется, мы идем дальше», — прокомментировал свое решение фигурист в видео, опубликованном компанией, занимающейся строительством.

Вероятно, спортсмен готовит новое гнездышко для своей молодой возлюбленной Лизы Арзамасовой, роман с которой стал достоянием общественности несколько дней назад.

Эту же версию озвучила в эфире ток шоу «Фигурвью» главный аналитик российского фигурного катания Елена Родина. «Лиза захотела новый дом», — сказала она.

Кстати, фанаты «папиной дочки» уже замечали, что она выходила в эфир из коттеджа 46-летнего Авербуха, сообщает «КП». Получается, они не просто встречаются, а живут вместе. Может, и свадьба не за горами?

Кстати, с Ильей живет и его 16-летний сын Мартин от Ирины Лобачевой. Ранее она прокомментировала новый роман своего бывшего мужа, отметив, что не знает реакцию сына на происходящее.

Напомним, новость о любовной связи романтичной молодой Лизы и взрослого Ильи, всколыхнула их поклонников. После Арзамасова назвала эту реакцию истерикой.