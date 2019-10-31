Семейная идиллия: Маргарита Симоньян показала, как проходят вечера в ее большой семье

Маргарита активно ведет соцсети, в которых не только публикует рабочие моменты, но больше показывает себя заботливой матерью, женой, дочерью. В микроблогах Симоньян часто можно увидеть семейные рецепты, узнать интересные истории из жизни предков и о традициях, чтимых в доме.

Новый пост в телеграме Маргарита Симоньян посвятила своей маме и свекрови.

«Идиллия тещи и свекрови. Вечера у нас дома проходят примерно так:

⠀— Северный поток все-таки будут строить! — с воодушевлением сообщает Лаура Ашотовна.

⠀— Не сочтите меня дурой, а что такое Северный поток? — спрашивает моя мама.

⠀И так каждый день», — рассказала журналист под милой фотографией почтенных дам.