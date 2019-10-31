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Семейная идиллия: Маргарита Симоньян показала, как проходят вечера в ее большой семье

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Маргарита Симоньян — многодетная мама

Фото: Instagram

Журналист рассказала об отношениях своей мамы и мамы мужа.

39-летняя Маргарита Симоньян недавно стала мамой в третий раз. У нее с гражданским мужем Тиграном Кеосаяном родилась дочь Маро.

Дочь Маргариты Симоньян делает ей прическу

Маргарита активно ведет соцсети, в которых не только публикует рабочие моменты, но больше показывает себя заботливой матерью, женой, дочерью. В микроблогах Симоньян часто можно увидеть семейные рецепты, узнать интересные истории из жизни предков и о традициях, чтимых в доме.

Новый пост в телеграме Маргарита Симоньян посвятила своей маме и свекрови.

«Идиллия тещи и свекрови. Вечера у нас дома проходят примерно так:

⠀— Северный поток все-таки будут строить! — с воодушевлением сообщает Лаура Ашотовна.

⠀— Не сочтите меня дурой, а что такое Северный поток? — спрашивает моя мама.

⠀И так каждый день», — рассказала журналист под милой фотографией почтенных дам.

Фото: Instagram

В комментариях Маргариту спросили: «А вы все вместе живете или часто в гости ходите?». Она ответила, что вместе.

«Ну как так можно быть похожей на маму, а?», «Классные девочки», — написали в комментариях. Один из подписчиков спросил Маргариту, как добиться такой идиллии? «Не обижать и не обижаться», — ответила она.

Напомним, у Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна есть 6-летняя дочь Марьяна и 5-летний сын Баграт. Лицо малышки Маро пока никому не показывали. По армянским традициям, которые режиссер очень чтит, новорожденного прячут от посторонних глаз в течение 40 дней. Однако это не помечало многодетному отцу после рождения дочери пригласить в дом много гостей и отметить это событие.

Родители троих детей до сих пор не женаты. Маргарита рассказывала, что дойти до загса у них все время не получается из-за занятости или ее беременностей, а выходить замуж в положении она не хочет.

У режиссера есть еще и старшие дети — дочери от актрисы Алены Хмельницкой, с которой он прожил в браке 21 год. Кстати, Алена и Маргарита дружат, с удовольствием ходят друг к другу в гости и иногда проводят праздники вместе. Подписчики часто удивляются таким отношениям. Но Маргарита отмечает, что дружит и с новой женой своего бывшего гражданского супруга.

Фото и видео: Instagram

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