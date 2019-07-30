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Маргарита Симоньян призналась, почему не ходит к косметологу и не следит за модой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Тигран и Маргарита

Фото: Instagram
Известный журналист раскрыла подписчикам некоторые правила своей жизни.

39-летняя редактор Russia Today Маргарита Симоньян ждет третьего ребенка от режиссера Тиграна Кеосаяна. Несмотря на то, что в семье скоро будет еще пополнение, до загса они так и не дошли, что, впрочем, их счастью не мешает.

Маргарита поет в ресторане

Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками новой нежной фотографией с гражданским супругом и рассказала, как экономит время и многое успевает. Некоторые ее откровения стали для многих неожиданностью.

Фото: Маргарита и Тигран

«Вы спрашиваете, когда я все успеваю. Расскажу. Я просто не делаю многое из того, чем должен быть занят день у современной столичной 'дамы'. Хорошо это или плохо, большой вопрос. Думаю, ваши мнения тут разойдутся:)», - написала Маргарита.

Она призналась, что не ходит к косметологам, вообще и никогда. «Представляете, сколько времени это экономит? Вероятно, когда-то придется этим заняться, но пока Тигран возмущается, даже когда я просто крашу ресницы — следы косметолога на моем лице он просто не переживет:)», - рассказала Симоньян подписчикам.

Маргарита также отметила, что никогда не любила моду, хорошие вещи носит много лет. А когда приходит время покупать что-то новое, то покупает одежду оптом в интернете.

«Не хожу в фитнес. Дикая экономия времени по московским пробкам. Тут нечем гордиться, но в качестве физических упражнений мне хватает домашней беготни по лестницам с детьми», - призналась Маргарита. Она также добавила, что светской жизни они с Тиграном предпочитают выходные с друзьями, которых всегда ждут в гости. Исключения составляют важные мероприятия близких друзей.

«Ну, и главное. Я не смотрела 'Игру престолов':) Ни одной серии. Меня хватило на десять минут — я физически не в состоянии смотреть жестокие сцены насилия, даже когда не беременна. Представляете, сколько времени сэкономила?:)», - заключила Маргарита Симоньян.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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