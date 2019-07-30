Маргарита Симоньян призналась, почему не ходит к косметологу и не следит за модой

«Вы спрашиваете, когда я все успеваю. Расскажу. Я просто не делаю многое из того, чем должен быть занят день у современной столичной 'дамы'. Хорошо это или плохо, большой вопрос. Думаю, ваши мнения тут разойдутся:)», - написала Маргарита.

Она призналась, что не ходит к косметологам, вообще и никогда. «Представляете, сколько времени это экономит? Вероятно, когда-то придется этим заняться, но пока Тигран возмущается, даже когда я просто крашу ресницы — следы косметолога на моем лице он просто не переживет:)», - рассказала Симоньян подписчикам.

Маргарита также отметила, что никогда не любила моду, хорошие вещи носит много лет. А когда приходит время покупать что-то новое, то покупает одежду оптом в интернете.

«Не хожу в фитнес. Дикая экономия времени по московским пробкам. Тут нечем гордиться, но в качестве физических упражнений мне хватает домашней беготни по лестницам с детьми», - призналась Маргарита. Она также добавила, что светской жизни они с Тиграном предпочитают выходные с друзьями, которых всегда ждут в гости. Исключения составляют важные мероприятия близких друзей.