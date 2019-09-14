«Лучшая версия меня»: Алена Хмельницкая опубликовала новый снимок красавицы-дочери от Тиграна Кеосаяна

Старшей дочке актрисы и режиссера в сентябре исполнится 25 лет, младшей – всего 9. Алена Хмельницкая делится с подписчиками в Instagram фотографиями со своими девочками и показывает, какими красавицами они стали.

Так, опубликовав новое фото Александры, Алена отметила, что дочь – лучшая версия ее самой. «И еще одна ))) Которая вообще долго была одна ! А теперь у нее почти 3 сестры и брат ))) Сашка моя ! Лучшая версия меня !) Моя «пазла»», - написала Хмельницкая (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).