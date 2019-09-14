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«Лучшая версия меня»: Алена Хмельницкая опубликовала новый снимок красавицы-дочери от Тиграна Кеосаяна

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Хмельницкая

Фото: Instagram

Девушка удивительно похожа на мать.

Алена Хмельницкая была замужем за Тиграном Кеосаяном 21 год. У супругов родились две дочери - Александра и Ксения.

Александра Кеосаян поет

Старшей дочке актрисы и режиссера в сентябре исполнится 25 лет, младшей – всего 9. Алена Хмельницкая делится с подписчиками в Instagram фотографиями со своими девочками и показывает, какими красавицами они стали.

Так, опубликовав новое фото Александры, Алена отметила, что дочь – лучшая версия ее самой. «И еще одна ))) Которая вообще долго была одна ! А теперь у нее почти 3 сестры и брат ))) Сашка моя ! Лучшая версия меня !) Моя «пазла»», - написала Хмельницкая (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

«Алена она красотка, я сначало подумала,что это вы», «Офигеть,мама копия.пусть эта девочка будет счастливей своей красивой мамули», «Невероятная красавица! Еще и талантище! Поет», «Она нереально красивая и очень похожа на Вас», - написали в комментариях.

Алена также опубликовала на странице фото своей младшей Ксении.

Напомним, Тигран Кеосаян живет в гражданском браке с журналистом Маргаритой Симоньян. У пары скоро родится третий ребенок – девочка. Бывшая и нынешняя любимые женщины режиссера поддерживают дружеские отношения и часто проводят вместе праздники и выходные.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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