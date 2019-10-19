39-летняя Маргарита Симоньян стала мамой в третий раз
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Фото: Instagram Маргариты Симоньян
В субботу, 19 октября, 39-летняя Маргарита Симоньян стала мамой в третий раз — у журналистки родилась дочь. Об этом сообщила в своем Telegram-канале ее коллега Тина Канделаки: «Поздравляю дорогих @margaritasimonyan и @tigrankeosayan с рождением ребенка. Это лучшая новость в субботнее утро. Скоро поздравлю лично)».
Напомним, у главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна есть 6-летняя дочь Марьяна и 5-летний сын Баграт. Кроме того, у Тиграна есть дочери Александра и Ксения от Алены Хмельницкой.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
_Видео: Telegram
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