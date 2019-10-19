В субботу, 19 октября, 39-летняя Маргарита Симоньян стала мамой в третий раз — у журналистки родилась дочь. Об этом сообщила в своем Telegram-канале ее коллега Тина Канделаки: «Поздравляю дорогих @margaritasimonyan и @tigrankeosayan с рождением ребенка. Это лучшая новость в субботнее утро. Скоро поздравлю лично)».