«Снова вместе, снова рядом»: Маргарита Симоньян отдохнула в гостях у экс-жены Тиграна Кеосаяна

24 июня младшей дочери Тиграна Кеосаяна и Алены Хмельницкой исполнилось 9 лет. Мать устроила для Ксюши большой праздник, на который пригласила много гостей. Папа тоже пришел поздравить дочь. Тигран появился в доме Алены в сопровождении своей нынешней гражданской супруги – известного журналиста Маргариты Симоньян.

Известно, что бывшая и нынешняя спутницы жизни режиссера находятся в отличных отношениях, что подтвердили в очередной раз. Пару дней спустя после праздника Алена опубликовала в Instagram видео, на котором она отплясывает с беременной Маргаритой. Пост она сопроводила однозначными хэштегами #тольконенадозавидовать, #дамыинопланетяне, #мыкрасавцы, #всемдобраилюбви.