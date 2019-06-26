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«Снова вместе, снова рядом»: Маргарита Симоньян отдохнула в гостях у экс-жены Тиграна Кеосаяна

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян

Фото: Instagram
Алена Хмельницкая устроила праздник в честь дня рождения младшей дочери.

24 июня младшей дочери Тиграна Кеосаяна и Алены Хмельницкой исполнилось 9 лет. Мать устроила для Ксюши большой праздник, на который пригласила много гостей. Папа тоже пришел поздравить дочь. Тигран появился в доме Алены в сопровождении своей нынешней гражданской супруги – известного журналиста Маргариты Симоньян.

Известно, что бывшая и нынешняя спутницы жизни режиссера находятся в отличных отношениях, что подтвердили в очередной раз. Пару дней спустя после праздника Алена опубликовала в Instagram видео, на котором она отплясывает с беременной Маргаритой. Пост она сопроводила однозначными хэштегами #тольконенадозавидовать, #дамыинопланетяне, #мыкрасавцы, #всемдобраилюбви.

Тигран Кеосаян с бывшей женой и с нынешней спутницей жизни

Фото: Instagram

«Ту ту ту, на на на , снова вместе, снова рядом !», - подписала снимок мама именинницы (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

«Пример нормальных человеческих отношений.Хоть какой то светлый лучик в мире зла и зависти», «Как приятно смотреть на цивилизованные отношения. молодцы!», «Отлично. Правильно. Везде дети. А дети не должны страдать. И отдуваться за ошибки родителей. Молодцы. Все счастливы», - отметили поклонники высокие отношения.

Алена и Маргарита пересекаются на многих мероприятиях и иногда проводят праздники вместе.

Однако многие не поверили в искренность эмоций Алены и ее гостей.

«Это все высший артистизм»,

«Алена уважаю вас за роли..талант..но не верю в дружбу с бывшими. ..не верю...»,

«Как можно такое простить ? А обнимает он беременную Симонян», - последовали комментарии.

Маргарита Симоньян и Алена Хмельницкая танцуют

Тигран Кеосаян прожил в браке с Аленой Хмельницкой 21 год. У них есть две дочери. У Тиграна с Маргаритой тоже двое детей – сын и дочь. И скоро должна появиться на свет еще одна девочка.

А вы верите в подобные отношения?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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