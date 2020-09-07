Сати Казанова в третью годовщину свадьбы показала нежное фото с мужем и рассказала историю знакомства с ним

Три года назад Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. В годовщину бракосочетания экс-«фабрикантка» показала нежное фото с мужем и рассказала историю их знакомства.

«Нам три года. 7 сентября 2017, ЗАГС 4, Москва. Наше знакомство с мужем состоялось 7 сентября 2016 года на свадьбе его брата и моей подруги. Ничто не предвещало... ⠀ Сколько было знаков и чудес, и я впервые в жизни сдалась — некой высшей и мудрейшей силе, ибо Она лучше знает, Она любит и заботится обо мне. Весь опыт прошлого я благодарю за тебя, Стефано. Знаешь, почему? Без всего того, через что я прошла, я была просто не способна распознать и оценить тебя по достоинству. Какое счастье, что все те иллюзии и драмы позади. Сейчас настало тихое, стабильное, настоящее. ⠀ Спасибо Богу за нас. ⠀ P.S. Верь в любовь — настоящую, безусловную, Божественную — и тогда Она случится! Мечтай так смело и дерзко, чтоб аж Бог сам удивился! И не разменивай себя из страха не успеть, остаться одной/одному... Верь, молись и жди», — подписала Сати снимок со свадьбы (стилистика автора сохранена, — прим. ред.).