Сати Казанова в третью годовщину свадьбы показала нежное фото с мужем и рассказала историю знакомства с ним
Фото: www.instagram.com/satikazanova/
Три года назад Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. В годовщину бракосочетания экс-«фабрикантка» показала нежное фото с мужем и рассказала историю их знакомства.
«Нам три года. 7 сентября 2017, ЗАГС 4, Москва. Наше знакомство с мужем состоялось 7 сентября 2016 года на свадьбе его брата и моей подруги. Ничто не предвещало... ⠀ Сколько было знаков и чудес, и я впервые в жизни сдалась — некой высшей и мудрейшей силе, ибо Она лучше знает, Она любит и заботится обо мне. Весь опыт прошлого я благодарю за тебя, Стефано. Знаешь, почему? Без всего того, через что я прошла, я была просто не способна распознать и оценить тебя по достоинству. Какое счастье, что все те иллюзии и драмы позади. Сейчас настало тихое, стабильное, настоящее. ⠀ Спасибо Богу за нас. ⠀ P.S. Верь в любовь — настоящую, безусловную, Божественную — и тогда Она случится! Мечтай так смело и дерзко, чтоб аж Бог сам удивился! И не разменивай себя из страха не успеть, остаться одной/одному... Верь, молись и жди», — подписала Сати снимок со свадьбы (стилистика автора сохранена, — прим. ред.).
На долгое время Сати и Стефано были разлучены из-за пандемии коронавируса. Казанова была «заперта» в России, а Тиоццо — в Италии. Певица признавалась, что считает дни до встречи с супругом. Готовясь к воссоединению с любимым, Сати придумала сюрприз о необычный способ встречи с ним.
Сати Казанова вышла замуж в 33 года, и ранее она рассказывала, что для сохранения семьи и любви в столь зрелом возрасте требуется много терпения и мудрости.
Фото и видео: Instagram Сати Казановой
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