«Ты лучший подарок в жизни»: Сати Казанова нежно поздравила мужа с днем рождения

Сати также рассказала, что во время ужина со знакомыми итальянцами, услышала притчу, которая описала ее идеальное представление о семье.

«Вчера сидели всей прекрасной итальянской семьей... Прозвучала следующая притча: "Одна пара, прожившая в счастливом браке 50 лет, во время празднования золотой свадьбы спросила своих детей и внуков «кто самый важный человек в твоей жизни?». Сыновья и дочери этой пары ответили: «конечно наши дети». Их дети, у которые были уже свои, тоже ответили «самые важные - это наши дети»...

Пожилая пара ответила им: «вы глубоко заблуждаетесь... самыми важными должны быть ваши супруги - именно оттого, что мы вдвоём так относились друг другу, мы прожили столько счастливых лет»".

Пусть и между нами будет такая любовь, пусть мы будем самыми важными и главными друг для друга, как ни менялся бы мир вокруг нас! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ», - еще раз поздравила Сати Казанова.

Недавно Сати обмолвилась в Instagram, что уже задумывается о ребенке и поставила под постом хэштеги: #поканемать, #янебеременнаноэтовременно.