Сати Казанова сделала сюрприз мужу спустя 4,5 месяца разлуки: «На его лице застыло трогательное удивление»

Играя свадьбу с итальянцем Стефано Тиоццо, Сати Казанова вряд ли могла предположить, что пандемия коронавируса разлучит их так надолго. Наконец, как только это стало возможным, певица отправилась на встречу с любимым.

«Если все 4,5 месяца карантина мы с мужем как-то мирились с ситуацией, то на этот раз я твердо решила, что в июле нашей встрече быть и почувствовала, что вся Вселенная согласилась помочь мне. За несколько недель я собрала все документы и выяснила, что шансы на успех умножатся, если я доеду до Минска и оттуда уже вылечу в Милан. Перед самым выездом мне поступило неожиданное предложение от продакшн компании, которая снимает красивый и трогательный проект — Emotional meetings, в котором люди устраивают встречи со своими близкими в формате сюрприза. Учитывая мой дух авантюризма и любовь к приключениям, я с радостью согласилась, но было одно "но" — мой муж знал дату вылета и мне не хотелось его обманывать. В итоге, я все же решилась позвонить ему из Минска и сказать, что меня не выпустили и мне придется ехать обратно в Москву или придумать что-то еще. А тем временем, друг пригласит его на встречу в ресторан, где его будет ждать наша группа и я — в качестве официантки. Когда мы были в Минске и на моих глазах разворачивали людей, у которых были не менее веские причины, я испугалась не на шутку. Я отдала свои документы и пара минут ожидания показались мне вечностью. Услышав заветное "да" я аж расплакалась от счастья, не в силах поверить, что эта встреча все-таки состоится», — рассказала она.