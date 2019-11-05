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Сати Казанова пожаловалась на трудности в позднем браке: «Мудрости прошу у Бога, терпения прошу»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сати Казанова

Фото: Instagram Сати Казановой

37-летняя Сати Казанова рассуждает о браке и детях.

Осенью 2017 года экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова вышла замуж за итальянского музыканта и фотографа Стефано Тиоццо. Избранник немного моложе певицы: в этом году ему исполнилось 34 года. Однако по российским меркам этот брак считается поздним, и Сати испытывает некоторый дискомфорт, размышляя о жизни и будущем.

«Брак после 30. Да что уж там — после 35. Это вам не шутки. Эгоизм и привычки одинокой свободной жизни так и закостенели во всем существе. Всякий раз, когда нужно быть гибче — а это нужно в каждом дне — эти самые закостеневшие конструкции трещат и скрипят болезненно. Конечно же, болезненно для эго. Как же важно быть в ресурсе чтоб в моменте, среди всех вариантов, выбирать ТЕРПЕНИЕ, уважение, понимание, сострадание. В семье без этих столпов никуда (про любовь не пишу — Она и есть основа основ). Ибо бесить все будет так сильно и часто, что шансов на сохранение союза останется меньше ноля. Что же будет, когда придут дети? Они заберут остаток моей "свободы"? А взамен подарят столько радости и любви, что я буду абсолютно счастлива такому "рабству"? То были мои "мысли вслух". Жизнь покажет. #МудростиПрошууБога #ТерпенияПрошу #ОченьНадо», — написала она.

Фото и видео: instagram

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