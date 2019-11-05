Сати Казанова пожаловалась на трудности в позднем браке: «Мудрости прошу у Бога, терпения прошу»

«Брак после 30. Да что уж там — после 35. Это вам не шутки. Эгоизм и привычки одинокой свободной жизни так и закостенели во всем существе. Всякий раз, когда нужно быть гибче — а это нужно в каждом дне — эти самые закостеневшие конструкции трещат и скрипят болезненно. Конечно же, болезненно для эго. Как же важно быть в ресурсе чтоб в моменте, среди всех вариантов, выбирать ТЕРПЕНИЕ, уважение, понимание, сострадание. В семье без этих столпов никуда (про любовь не пишу — Она и есть основа основ). Ибо бесить все будет так сильно и часто, что шансов на сохранение союза останется меньше ноля. Что же будет, когда придут дети? Они заберут остаток моей "свободы"? А взамен подарят столько радости и любви, что я буду абсолютно счастлива такому "рабству"? То были мои "мысли вслух". Жизнь покажет. #МудростиПрошууБога #ТерпенияПрошу #ОченьНадо», — написала она.