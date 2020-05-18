Разлученная с мужем Сати Казанова считает дни до встречи с ним

«Какие вы красивые», «Одна из самых лучших пар! Можно даже сказать самой лучшей», «Какие Вы оба милые на этом фото», «Как вы подходите друг другу», «Очень скоро, совсем чуть чуть осталось и все прекратится», «Я очень желаю вам обоим, чтобы вы вскоре снова встретились и взяли друг друга на руки», «Я очень желаю вам обоим, чтобы вы вскоре снова встретились и взяли друг друга на руки», — желают подписчики.