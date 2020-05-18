Разлученная с мужем Сати Казанова считает дни до встречи с ним
Фото: Instagram Сати Казановой
«Говорят, с 3 июня Италия открывает границы для стран ЕС. И у нас с мужем есть надежда, на то, что между Россией и Италией границы будут открыты не позднее середины июня. Какие ваши ставки: какого же числа мы свидимся с моим возлюбленным?», — написала она под романтической фотографией.
«Какие вы красивые», «Одна из самых лучших пар! Можно даже сказать самой лучшей», «Какие Вы оба милые на этом фото», «Как вы подходите друг другу», «Очень скоро, совсем чуть чуть осталось и все прекратится», «Я очень желаю вам обоим, чтобы вы вскоре снова встретились и взяли друг друга на руки», «Я очень желаю вам обоим, чтобы вы вскоре снова встретились и взяли друг друга на руки», — желают подписчики.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!