Русская пассия Джонни Деппа отвергла его предложение руки и сердца: «Ее испугало повышенное внимание»
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Фото: Instagram
В феврале 2019-го в СМИ появилась информация, что 55-летний Джонни Депп, переживший тяжелый развод, увлекся новой девушкой. После выяснилось, что его возлюбленной стала российская танцовщица go-go Полина Глен.
И теперь, несколько месяцев спустя, таблоид Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщил, что пара распалась. По сведениям издания, голливудский актер сделал россиянке предложение руки и сердца, но Полина назвала это безумием и буквально сбежала из его особняка.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Депп хотел познакомиться с родителями Полины.
«Полина своим поведением опровергла мнение, что встречается с Деппом только из-за его богатства и популярности, — рассказали таблоиду знакомые танцовщицы. — Для нее внимание общества стало настоящим испытанием, и она не выдержала давления».
Несколько месяцев назад отец Полины Глен рассказал в коротком разговоре с прессой, что не может комментировать личную жизнь дочери и не знает, счастлива ли она.
Фото и видео: Instagram, East News
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