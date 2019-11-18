Русская пассия Джонни Деппа отвергла его предложение руки и сердца: «Ее испугало повышенное внимание»

И теперь, несколько месяцев спустя, таблоид Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщил, что пара распалась. По сведениям издания, голливудский актер сделал россиянке предложение руки и сердца, но Полина назвала это безумием и буквально сбежала из его особняка.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Депп хотел познакомиться с родителями Полины.