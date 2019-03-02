Джонни Депп подал иск к бывшей жене за клевету

СМИ сообщили, что голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою экс-супругу, актрису Эмбер Херд. Звезда «Пиратов Карибского моря» намерен отсудить $50 миллионов в качестве возмещения морального ущерба, причиненного ему публикацией статьи, в которой Эмбер назвала себя «жертвой домашнего насилия».

По словам адвокатов Деппа, Херд намеренно оклеветала бывшего мужа: «Мистер Депп никогда не оскорблял мисс Херд. Ее обвинения против него были ложными, когда они были выдвинуты в 2016 году. Они были частью тщательно продуманного обмана, чтобы создать позитивную рекламу для мисс Херд и продвинуть ее карьеру», — цитирует юристов People.