Джонни Депп подал иск к бывшей жене за клевету

СМИ сообщили, что голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою экс-супругу, актрису Эмбер Херд. Звезда «Пиратов Карибского моря» намерен отсудить $50 миллионов в качестве возмещения морального ущерба, причиненного ему публикацией статьи, в которой Эмбер назвала себя «жертвой домашнего насилия».
По словам адвокатов Деппа, Херд намеренно оклеветала бывшего мужа: «Мистер Депп никогда не оскорблял мисс Херд. Ее обвинения против него были ложными, когда они были выдвинуты в 2016 году. Они были частью тщательно продуманного обмана, чтобы создать позитивную рекламу для мисс Херд и продвинуть ее карьеру», — цитирует юристов People.
Фото: imago stock&people/Globallookpress.com
Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд развелись в январе 2017 года. Пара прожила в браке с февраля 2015 года. В мае 2016 года Эмбер подала на развод и обвинила супруга в рукоприкладстве — после очередной ссоры актриса пошла в полицию и зафиксировала побои. Фото с ее лицом, покрытым синяками и ссадинами, появилось на обложке таблоида People, а сама она подала на развод. Джонни Депп не соглашался с обвинениями, но Херд подкрепила свои слова смс-сообщениями от менеджера актера, извинявшегося за агрессивное поведение босса, который порой сам не соображает, что делает.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Gary Mitchell, Anita Bugge, imago stock&people, Hubert Boesl, Alec Michael, Sonia Moskowitz, Ik Aldama/Globallookpress