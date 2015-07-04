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Отец русской невесты Джонни Деппа впервые высказался о романе дочери

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Слайд, который
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Полине 22 года

Фото: Instagram
Россиянка Полина Глен, возможно, будущая жена звезды Голливуда, не сходит со страниц иностранных таблоидов.

Джонни Депп тяжело переживал развод с актрисой Эмбер Херд. Судебные тяжбы у экс-супругов продолжаются до сих пор. Но недавно папарацци засняли его целующимся с молодой особой с пышными формами. Долгое время гадали, кто эта таинственная незнакомка, утешившая Деппа? Оказалось, что это не очередная голливудская красавица, а девушка из России Полина Глен.

Вскоре про нее стало известно больше: в США танцовщица go-go перебралась пару лет назад, а с Деппом познакомилась на одной из закрытых вечеринок.

Родилась Полина в Казахстане. Когда она была маленькой, семья переехала в Санкт-Петербург. Здесь до сих пор живут ее родители и старшая сестра. Девочка занималась танцами и играла на фортепиано. В юности ей прочили карьеру модели. Мальчикам она нравилась, но ее сердце покорить никто так и не смог. Она признавалась, что любит только маму, папу, рыбку и подруг. Девушка также рассказывала подписчикам, что любит ходить по клубам и читать.

Мама Полины – Ирина – работает ветеринаром, у папы бизнес, сестра счастлива замужем и работает в банке. Мама отказалась комментировать роман дочери: «Мы не комментируем ее жизнь», - заявила она в интервью «Комсомольской правде».

Кстати, в детстве мама отказывалась оплачивать танцы дочери, считая, что они плохо сказываются на учебе. Девочка на это обижалась.

Однако, несмотря на все трудности, Полина своего добилась. Она основала в Петербурге свою школу танцев, выиграла множество конкурсов, а после переехала в США. Где и встретила своего принца. Сейчас танцовщица живет в особняке Джонни Деппа.

Отец 22-летней Полины впервые высказался об отношениях дочери со звездой Голливуда: «Ее личная жизнь – это ее достояние. Поэтому я не могу вам об этом рассказывать. Счастлива ли она, надо у нее спрашивать», - заявил Геннадий Глен в интервью «КП». Через несколько часов он перезвонил и уточнил: дочь категорически запретила давать комментарии.

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Публикация от POLINA GLEN (@polinaglen)

А вы как думаете: Джонни и Полина поженятся?

Текст: Галина Нежнева

Фото Instagram, Rodrigo Reyes Marin/ Global look press

Видео: Instagram

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