Отец русской невесты Джонни Деппа впервые высказался о романе дочери

Джонни Депп тяжело переживал развод с актрисой Эмбер Херд. Судебные тяжбы у экс-супругов продолжаются до сих пор. Но недавно папарацци засняли его целующимся с молодой особой с пышными формами. Долгое время гадали, кто эта таинственная незнакомка, утешившая Деппа? Оказалось, что это не очередная голливудская красавица, а девушка из России Полина Глен.

Вскоре про нее стало известно больше: в США танцовщица go-go перебралась пару лет назад, а с Деппом познакомилась на одной из закрытых вечеринок.