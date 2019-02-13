В Сети обсуждают новую подружку 55-летнего Джонни Деппа: «Ей что, 15?»

55-летний Джонни Депп был замечен в Белграде с новой девушкой. Влюбленные обнимались и целовались, особенно не скрываясь от фотографов. Папарацци запечатлели эти моменты на фото, которые разместил Super в своем Instagram.⠀ ⠀ «Опять эти молодухи», «Ей что, 15?», «Ого, она как дочь ему», «Не удивлюсь если она одного возраста с Лили-Роуз», «Как бы она младше его дочери не оказалась», «Главное, чтобы совершеннолетняя была, а то сейчас не поймёшь, 14-16 а выглядят на 25», «Седина в бороду. Старый бес», — обсуждают подписчики.

Спутница актера действительно выглядит очень свежо, но на размытых фото трудно угадать ее возраст. Дочери 55-летнего Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп, в мае исполнится 20 лет.

А как относитесь вы к большой разнице в возрасте?