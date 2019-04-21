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Таинственной девушкой Джонни Деппа оказалась русская танцовщица «с формами»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Глен

Фото: Instagram Полины Глен
СМИ рассекретили новую девушку Джонни Деппа.

Фотографии Джонни Деппа с таинственной незнакомкой, которой пользователи Сети по виду дали не больше 15 лет, произвели громкий эффект. И лишь сейчас журналистам удалось узнать, кто она — дама, растопившая сердце актера после скандала с Эмбер Херд.

Согласно информации Daly Mail, вакантное место девушки Джонни Деппа заняла танцовщица Полина Глен из Санкт-Петербурга. С ней мужчина познакомился примерно год назад на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе, и теперь она живет в его особняке и собирается за него замуж.

«Полина — не охотница за богатыми мужчинами, она очень скромная», — рассуждают инсайдеры, утверждая, что артиста «зацепило» то, что при встрече красотка даже не знала, что он известная личность.

Страницу танцовщицы в Instagram атакуют поклонники Деппа. Ни сам Джонни, ни Полина пока никак не прокомментировали информацию.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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