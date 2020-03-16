«Папа вернулся»: Оксана Самойлова окончательно простила Джигана?
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Фото: Instagram Джигана
Скандал, который произошел в семье 34-летнего рэпера Джигана и его 31-летней жены Оксаны Самойловой несколько дней назад, кажется, сходит на нет. В субботу, 14 марта, молодая мама встала на защиту повздорившего с ней супруга. А теперь в его блоге появилось нежное фото с малышом.
Судя по внешнему виду артиста, это фото было сделано после его возвращения из рехаба, куда он угодил после обвинений в употреблении запрещенных веществ и грубом обращении с женой и детьми.
Мать четверых детей рэпера пока никак больше не комментировала ситуацию в своей семье. В последнее время привычные публике посты о счастливой жизни с мужем перестали появляться в ее блоге.
Как считаете, помирится ли пара?
Фото и видео: Instagram
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