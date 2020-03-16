«Папа вернулся»: Оксана Самойлова окончательно простила Джигана?

Судя по внешнему виду артиста, это фото было сделано после его возвращения из рехаба, куда он угодил после обвинений в употреблении запрещенных веществ и грубом обращении с женой и детьми.

Мать четверых детей рэпера пока никак больше не комментировала ситуацию в своей семье. В последнее время привычные публике посты о счастливой жизни с мужем перестали появляться в ее блоге.

Как считаете, помирится ли пара?