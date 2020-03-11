Оксана Самойлова впервые ответила на сообщения о ссоре с Джиганом трогательной фотографией с детьми

Но идиллия в семье после появления на свет малыша длилась недолго. Уже в начале марта Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя Джигана) появились видео, из которых стало понятно, что он живет один. Где, он не рассказывает, но подписчики выяснили, что рэпер находится в рехабе, где проходит реабилитацию.

Что конкретно произошло в семье — супруги не рассказывают, Оксана лишь раз сделала пост: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир». И теперь она подтвердила, что у нее произошла серьезная ссора с мужем.

Многодетная мать разместила трогательную фотографию, которую подписала так: «Хорошо, что у меня есть мои дети».