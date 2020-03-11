Оксана Самойлова впервые ответила на сообщения о ссоре с Джиганом трогательной фотографией с детьми
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
В феврале Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. У них после трех дочек наконец родился сын Давид. Instagram счастливых родителей пестрел трогательными фотографиями и видео. Оксана даже показала, как плакал Джиган, узнав, что у них будет мальчик.
Но идиллия в семье после появления на свет малыша длилась недолго. Уже в начале марта Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя Джигана) появились видео, из которых стало понятно, что он живет один. Где, он не рассказывает, но подписчики выяснили, что рэпер находится в рехабе, где проходит реабилитацию.
Что конкретно произошло в семье — супруги не рассказывают, Оксана лишь раз сделала пост: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир». И теперь она подтвердила, что у нее произошла серьезная ссора с мужем.
Многодетная мать разместила трогательную фотографию, которую подписала так: «Хорошо, что у меня есть мои дети».
Подписчики и друзья Оксаны выражают ей слова поддержки. «Милая, все будет хорошо», — написала Ольга Бузова. «Сохраните себя. Мысленная поддержка от всех нас», — поддержала Вера Брежнева.
«Оксана, все будет хорошо!», «Всем женским теплом и лучами поддерживаю вас», — прокомментировали подписчики.
Но нашлись и те, кто поддержал Джигана в этой ситуации. Некоторые фолловеры отметили, что он заботливый отец, любит жену и обожает детей. А «быканул» он оттого, что на радостях и от безделья перебрал. Многие посоветовали Оксане Самойловой простить мужа, помочь ему и вернуть в семью.
Джиган, находясь отдельно от семьи, вымаливает прощение у супруги, бесконечно признаваясь ей в любви.
Напомним, Джиган и Оксана мечтали о мальчике много лет. У супругов теперь три дочки и сын: Ариела, Лея, Майя и Давид.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!