passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Оксана Самойлова впервые ответила на сообщения о ссоре с Джиганом трогательной фотографией с детьми

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Идиллия после рождения четвертого ребенка длилась недолго

Фото: Instagram

Многодетная мать впервые заговорила после скандала с мужем, который сейчас, как уверены его поклонники, лечится от вредных привычек в рехабе.

В феврале Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. У них после трех дочек наконец родился сын Давид. Instagram счастливых родителей пестрел трогательными фотографиями и видео. Оксана даже показала, как плакал Джиган, узнав, что у них будет мальчик.

Но идиллия в семье после появления на свет малыша длилась недолго. Уже в начале марта Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя Джигана) появились видео, из которых стало понятно, что он живет один. Где, он не рассказывает, но подписчики выяснили, что рэпер находится в рехабе, где проходит реабилитацию.

Что конкретно произошло в семье — супруги не рассказывают, Оксана лишь раз сделала пост: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир». И теперь она подтвердила, что у нее произошла серьезная ссора с мужем.

Многодетная мать разместила трогательную фотографию, которую подписала так: «Хорошо, что у меня есть мои дети».

Подписчики и друзья Оксаны выражают ей слова поддержки. «Милая, все будет хорошо», — написала Ольга Бузова. «Сохраните себя. Мысленная поддержка от всех нас», — поддержала Вера Брежнева.

«Оксана, все будет хорошо!», «Всем женским теплом и лучами поддерживаю вас», — прокомментировали подписчики.

Но нашлись и те, кто поддержал Джигана в этой ситуации. Некоторые фолловеры отметили, что он заботливый отец, любит жену и обожает детей. А «быканул» он оттого, что на радостях и от безделья перебрал. Многие посоветовали Оксане Самойловой простить мужа, помочь ему и вернуть в семью.

Джиган, находясь отдельно от семьи, вымаливает прощение у супруги, бесконечно признаваясь ей в любви.

Напомним, Джиган и Оксана мечтали о мальчике много лет. У супругов теперь три дочки и сын: Ариела, Лея, Майя и Давид.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!