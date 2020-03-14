«Избитая мужем» Оксана Самойлова встала на защиту Джигана, но не все поддержали ее

Несколько дней назад в казалось идеальной семье Джигана и Оксаны Самойловой случился скандал. Мужчина сбрил бороду и брови и отправился в рехаб, а мать четверых его детей перестала публиковать посты о своей счастливой жизни и восстановлении после рождения очередного малыша, ограничившись несколькими грустными картинками в «сториз». В Сети поползли слухи о том, что супруга артиста уличила его в изменах и употреблении запрещенных веществ, что она подает на развод и планирует лишить мужа родительских прав из-за рукоприкладства. Наконец публика получила развернутой комментарий от самой участницы конфликта.

«Даже не знаю с чего начать. Я бы просто промолчала, но учитывая что ситуация развернулась у всех на виду, наверно какие-то комментарии мне все таки придется дать. Во первых хочу сказать что ни меня ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания», — написала она (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.).