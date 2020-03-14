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«Избитая мужем» Оксана Самойлова встала на защиту Джигана, но не все поддержали ее

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Оксана Самойлова и Джиган с детьми

Фото: Instagram Оксаны Самойловой

После скандала с рэпером Джиганом и слухах о его рукоприкладстве модель Оксана Самойлова опровергла обвинения.

Несколько дней назад в казалось идеальной семье Джигана и Оксаны Самойловой случился скандал. Мужчина сбрил бороду и брови и отправился в рехаб, а мать четверых его детей перестала публиковать посты о своей счастливой жизни и восстановлении после рождения очередного малыша, ограничившись несколькими грустными картинками в «сториз». В Сети поползли слухи о том, что супруга артиста уличила его в изменах и употреблении запрещенных веществ, что она подает на развод и планирует лишить мужа родительских прав из-за рукоприкладства. Наконец публика получила развернутой комментарий от самой участницы конфликта.

«Даже не знаю с чего начать. Я бы просто промолчала, но учитывая что ситуация развернулась у всех на виду, наверно какие-то комментарии мне все таки придется дать. Во первых хочу сказать что ни меня ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания», — написала она (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.).

«Мудрые слова! Все наладится», «Оксана, сил вам! Пусть все будет у вас хорошо. Вы прекрасная семья», «Вы просто Жена настоящая, преданная, которая не может предать, развернуться и уйти в труднейший период для мужа», — поддерживают одни.

«Я не понимаю почему пишут про ее мудрость? Конечно она ему будет помогать всякий раз, как он будет вытирать об нее ноги, правильно говорили, Оксана слишком любит его деньги, чтобы уйти от него. Но мудрости тут точно нет», «Мудрость и унижение это разные вещи. Женщина не должна помогать мужчине вообще да еще и тогда когда он употребляет наркотики и изменяет, это его решение и он мужик и сам должен себе помогать», «Милая Девочка, ты должна думать о себе и своих 4-х детках! Восстанавливаться после родов и приходить в себя. А им пусть займутся врачи и родственники если он настолько слаб, что сломался после четвертой беременности», м— возмущаются другие.

А вы на чьей стороне?

Фото и видео: Instagram

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