Море, закат, любимая: Богомолов показал романтичное фото с Собчак и признался в чувствах к ней

«Ваши признания в чувствах — до мурашек... Вы чудесная пара», «Счастья вам от всей души, обожаю вашу пару и каждого из вас в отдельности», «Какое красивое признание в любви. Вы потрясающая пара», «И это прекрасно. Любовь рождает новые вселенные», «Красивое, нежное, особенное признание в любви. Цените и берегите друг друга!», — написали фолловеры режиссера.

В сентябре прошлого года Ксения и Константин устроили целое представление из собственной свадьбы. Во время пышного торжества было все: катафалк, кони, танцы со стриптизом. О событии вспоминали еще несколько недель.

Для каждого из влюбленных брак стал вторым. Ксения была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона, а Константин состоял в браке с актрисой Дарьей Мороз, с ней у него есть дочь Аня.

В недавнем интервью Ксения рассказывала, что она не влюбчивый человек и ее трудно заинтересовать. Она отметила, что любила первого мужа и не хотела, «чтобы все так получилось». «Когда я поняла, что чувства к Константину сильнее меня, я обо всем честно рассказала Максиму», — говорила Ксения.