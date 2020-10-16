Море, закат, любимая: Богомолов показал романтичное фото с Собчак и признался в чувствах к ней
Фото: www.instagram.com/konbog75/
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились осенью 2019 года. Супруги души друг в друге не чают и открыто признаются в любви. Режиссер опубликовал в микроблоге романтичное фото с супругой. Ксения позировала в легкой летней одежде на берегу моря и на фоне заката.
«Я не тоскую о море. Обнимаешь тебя и как в теплое море падаешь. Ты — жизнь и счастье. Люблю», — признался Богомолов в чувствах к Собчак. Ксения прокомментировала сообщение мужа алыми сердцами.
«Ваши признания в чувствах — до мурашек... Вы чудесная пара», «Счастья вам от всей души, обожаю вашу пару и каждого из вас в отдельности», «Какое красивое признание в любви. Вы потрясающая пара», «И это прекрасно. Любовь рождает новые вселенные», «Красивое, нежное, особенное признание в любви. Цените и берегите друг друга!», — написали фолловеры режиссера.
В сентябре прошлого года Ксения и Константин устроили целое представление из собственной свадьбы. Во время пышного торжества было все: катафалк, кони, танцы со стриптизом. О событии вспоминали еще несколько недель.
Для каждого из влюбленных брак стал вторым. Ксения была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона, а Константин состоял в браке с актрисой Дарьей Мороз, с ней у него есть дочь Аня.
В недавнем интервью Ксения рассказывала, что она не влюбчивый человек и ее трудно заинтересовать. Она отметила, что любила первого мужа и не хотела, «чтобы все так получилось». «Когда я поняла, что чувства к Константину сильнее меня, я обо всем честно рассказала Максиму», — говорила Ксения.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак и Константина Богомолова
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