Ксения Собчак и Константин Богомолов трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
Фото: Instagram/ @xenia_sobchak
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова в сентябре 2019-го наделала много шума. Приезд в ЗАГС на катафалке, свидетель Андрей Бартеньев в супер-эпатажном наряде и пышное венчание в храме «Большого Вознесения» на Большой Никитской — все это московская публика будет помнить еще очень долго. Многие сплетники считали, что этот брак долго не продержится, но Ксения и Константин по-прежнему вместе и, похоже, очень счастливы.
Сегодня пара отмечает годовщину — их супружеской жизни исполнился ровно год.
«Люблю тебя! Ты дал мне самое главное — ощущение того,что я не в одиночестве так «странно» смотрю на этот мир. Нас двое. Спасибо за первый год нашей семейной жизни и за счастье», — написала в своем Инстаграм Ксения.
Константин Богомолов словно отвечает любимой жене: «Мы и сейчас такие. Замерли так — и так и живем. Все что нужно знать про этот год и все наши годы. Моя молния, тайна и сердце. Навсегда», — поделился мыслями и чувствами режиссер.
Поздравления с годовщиной пара получила от многих звезд шоу-бизнеса. Среди них, Агата Муцениеце, Вера Брежнева, Полина Аскери и другие.
Этот брак стал вторым как для Константина Богомолова, так и Для Ксении Собчак. Они сошлись после разрыва со своими вторыми половинками: журналистка рассталась с актером Максимом Виторганом, а режиссер прекратил отношения с Дарьей Мороз.
Фото: Instagram Видео: Youtube
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