Ксения Собчак и Константин Богомолов трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Константин Богомолов словно отвечает любимой жене: «Мы и сейчас такие. Замерли так — и так и живем. Все что нужно знать про этот год и все наши годы. Моя молния, тайна и сердце. Навсегда», — поделился мыслями и чувствами режиссер.

Поздравления с годовщиной пара получила от многих звезд шоу-бизнеса. Среди них, Агата Муцениеце, Вера Брежнева, Полина Аскери и другие.

Этот брак стал вторым как для Константина Богомолова, так и Для Ксении Собчак. Они сошлись после разрыва со своими вторыми половинками: журналистка рассталась с актером Максимом Виторганом, а режиссер прекратил отношения с Дарьей Мороз.