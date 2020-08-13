Красавец-блондин с голубыми глазами: Ксения Собчак умилила Сеть новым фото подросшего сына

Поклонники уверены, что мальчик очень похож на своего дедушку, первого и единственного мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака: «На дедушку похож? Так ведь?», «Как же он похож на дедушку!», «Мне кажется ваш сын похож на вашего отца)», «Дедушка Анатолий», «Ксения, какой чудесный у Вас сын», «Хорошенький какой, счастливый Платоша», «Вылитый дед», «На папу вашего похож», «Такой чистый смышленый взгляд», «МАМИНА КОПИЯ! Малыыыыш», «Румяный, яблочко прямо запеченное», «Копия отца, но светленький в маму».

Напомним, Платон — единственный ребенок Ксении Собчак. Журналистка родила сына в 2016 году от супруга Максима Виторгана. В 2019 году пара распалась, однако спустя полгода после развода Собчак отправилась под венец с режиссером Константином Богомоловым.