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«Как повзрослела за лето»: в Сети обсуждают фото подросшей дочери Константина Богомолова и Дарьи Мороз

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Константин Богомолов с дочерью Аней

Фото: www.instagram.com/konbog75/

Родители миллионов школьников готовятся к новому учебному году, не исключение и звездные семейства. Константин Богомолов показал фото подросшей дочери Ани и сообщил, что к школе готовы.

После развода Дарья Мороз и Константин Богомолов вместе растят дочь Аню (в сентябре девочке исполнится 10 лет). В социальной сети родители публикуют фотографии дочери.

Новые снимки, появившиеся в микроблоге Константина, вызвали бурное обсуждение у подписчиков. За лето Аня выросла и изменилась (в том числе благодаря новой стрижке и оригинальному цвету волос).

«Лето все. Осень и школа», — подписал режиссер фото дочери.

«Красавица», «Доченька очень похожа на папу! Есть и будет счастливая», «Правильно что в маске. Продвинутые родители должны быть проводниками культуры. Уважаю», «Милая девочка! Солнечный ребенок!», «Так выросла уже», «Такая лапулька», «Хорошенькая», «Лисичка», «Милая», «Красивый человечек», — обсудили фотографии в комментариях.

Отношения Константина Богомолова и Дарьи Мороз длились почти 10 лет и завершились разводом в 2018-м. Осенью 2019 года Богомолов женился на Ксении Собчак.

Фото и видео: Instagram Константина Богомолова, Дарьи Мороз, Ксении Собчак

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