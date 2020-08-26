«Как повзрослела за лето»: в Сети обсуждают фото подросшей дочери Константина Богомолова и Дарьи Мороз
Фото: www.instagram.com/konbog75/
После развода Дарья Мороз и Константин Богомолов вместе растят дочь Аню (в сентябре девочке исполнится 10 лет). В социальной сети родители публикуют фотографии дочери.
Новые снимки, появившиеся в микроблоге Константина, вызвали бурное обсуждение у подписчиков. За лето Аня выросла и изменилась (в том числе благодаря новой стрижке и оригинальному цвету волос).
«Лето все. Осень и школа», — подписал режиссер фото дочери.
«Красавица», «Доченька очень похожа на папу! Есть и будет счастливая», «Правильно что в маске. Продвинутые родители должны быть проводниками культуры. Уважаю», «Милая девочка! Солнечный ребенок!», «Так выросла уже», «Такая лапулька», «Хорошенькая», «Лисичка», «Милая», «Красивый человечек», — обсудили фотографии в комментариях.
Отношения Константина Богомолова и Дарьи Мороз длились почти 10 лет и завершились разводом в 2018-м. Осенью 2019 года Богомолов женился на Ксении Собчак.
Фото и видео: Instagram Константина Богомолова, Дарьи Мороз, Ксении Собчак
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!