«Как повзрослела за лето»: в Сети обсуждают фото подросшей дочери Константина Богомолова и Дарьи Мороз

«Красавица», «Доченька очень похожа на папу! Есть и будет счастливая», «Правильно что в маске. Продвинутые родители должны быть проводниками культуры. Уважаю», «Милая девочка! Солнечный ребенок!», «Так выросла уже», «Такая лапулька», «Хорошенькая», «Лисичка», «Милая», «Красивый человечек», — обсудили фотографии в комментариях.

Отношения Константина Богомолова и Дарьи Мороз длились почти 10 лет и завершились разводом в 2018-м. Осенью 2019 года Богомолов женился на Ксении Собчак.