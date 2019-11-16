«Люблю тебя, котенька»: Евгений Плющенко и Яна Рудковская отреагировали на слухи о романе фигуриста на стороне
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Фото: Instagram
Издание «7Дней» рассказало, что 37-летний фигурист Евгений Плющенко живет двойной жизнью. Якобы у него есть отношения на стороне, о которых его супруга — продюсер и светская львица Яна Рудковская не знает.
Супруги впервые отреагировали на эти слухи и сделали это, обменявшись нежностями. Так, Яна Рудковская в своем телеграм-канале «Голубь мира» отметила, что раньше бы подала на издание «7Дней» в суд, но сейчас у нее нет времени. «Я не злопамятная, но память у меня хорошая», — сказала продюсер, назвав издание «сбитыми летчиками».
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Оказывается шоу #янасупер имеет успех)Пришли на премию «Женщину Года» @glamour_russia Евгением @plushenkoofficial Glamour ,я в перьях и стразах ) все как положено ) вручить самым -самым премии , а тут все за спинами перешёптываются и обсуждают нашу 1 серию и анонс второй ) Приятно ,что Гламуру тоже интересен наш inside )✨ wearing @georgeshobeika haute couture coat-dress ✨
Евгений Плющенко в телефонном разговоре с супругой, который она также опубликовала на своем канале, фигурист говорит: «Видимо, так наш проект зашел. Да пусть говорят. А вообще все это очень интересно, котенька». И в конце беседы олимпийский чемпион добавляет, обращаясь к жене: «Люблю тебя».
Евгений и Яна женаты 10 лет. У них растет 6-летний сын Саша. У фигуриста от первого брака есть сын Егор, а у Яны два сына — Андрей и Николай. В первом выпуске шоу «Яна супер» супруги признались, что мечтают о большой семье, и не исключили возможности усыновления малышей.
Фото и видео: Instagram
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