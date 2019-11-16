«Люблю тебя, котенька»: Евгений Плющенко и Яна Рудковская отреагировали на слухи о романе фигуриста на стороне

Евгений Плющенко в телефонном разговоре с супругой, который она также опубликовала на своем канале, фигурист говорит: «Видимо, так наш проект зашел. Да пусть говорят. А вообще все это очень интересно, котенька». И в конце беседы олимпийский чемпион добавляет, обращаясь к жене: «Люблю тебя».

Евгений и Яна женаты 10 лет. У них растет 6-летний сын Саша. У фигуриста от первого брака есть сын Егор, а у Яны два сына — Андрей и Николай. В первом выпуске шоу «Яна супер» супруги признались, что мечтают о большой семье, и не исключили возможности усыновления малышей.