passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Люблю тебя, котенька»: Евгений Плющенко и Яна Рудковская отреагировали на слухи о романе фигуриста на стороне

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Евгений и Яна с сыном Сашей

Фото: Instagram

Информацию о том, что у олимпийского чемпиона может быть вторая семья, бурно обсуждают несколько дней.

Издание «7Дней» рассказало, что 37-летний фигурист Евгений Плющенко живет двойной жизнью. Якобы у него есть отношения на стороне, о которых его супруга — продюсер и светская львица Яна Рудковская не знает.

Супруги впервые отреагировали на эти слухи и сделали это, обменявшись нежностями. Так, Яна Рудковская в своем телеграм-канале «Голубь мира» отметила, что раньше бы подала на издание «7Дней» в суд, но сейчас у нее нет времени. «Я не злопамятная, но память у меня хорошая», — сказала продюсер, назвав издание «сбитыми летчиками».

Евгений Плющенко в телефонном разговоре с супругой, который она также опубликовала на своем канале, фигурист говорит: «Видимо, так наш проект зашел. Да пусть говорят. А вообще все это очень интересно, котенька». И в конце беседы олимпийский чемпион добавляет, обращаясь к жене: «Люблю тебя».

Евгений и Яна женаты 10 лет. У них растет 6-летний сын Саша. У фигуриста от первого брака есть сын Егор, а у Яны два сына — Андрей и Николай. В первом выпуске шоу «Яна супер» супруги признались, что мечтают о большой семье, и не исключили возможности усыновления малышей.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!