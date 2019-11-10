«Женя изменился»: Яна Рудковская рассказала о кризисе в отношениях с мужем

Спортсмен признается, что ему нравится проводить свободное время на «кордоне» в Ленинградской области, он готов ездить туда каждые выходные. В отличие от супруга, Яна не готова променять светскую жизнь на семейный отдых: «Женя совсем хочет на «кордон», к кабанам, гусям и баранам. У нас кризис, он не понимает, что мне по работе нужно на волне быть, мне нужно постоянное общение, встречи».

Разные взгляды на жизнь часто становятся причиной для скандалов в семье Рудковской и Плющенко. Яна отметила, что, когда начинала встречаться с Евгением, ему было 24 года: «Женя изменился. Сел на мотоцикл, поехали туда, туда. Был заводила, любил тусовки, в баню походить, выпить — как любые мужчины».