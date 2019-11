«Женя изменился»: Яна Рудковская рассказала о кризисе в отношениях с мужем

В субботу, 9 ноября, в эфир вышла первая серия российской версии реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians, посвященной Яне Рудковской и ее семье. Уже с первых минут выпуска зрители поняли, что в доме продюсера все не так идеально, как в ее Instagram-рубрике #моизавтраки. Один из старших сыновей Яны, Николай Батурин, в камеру заявил, что не намерен торговать своим лицом. Его брата Андрея вообще не было в доме по той же причине. А младший, Саша Плющенко, который чуть ли не с пеленок принимает участие в различных фотосъемках, и вовсе сказал, что его «задолбали» съемки, потому что это «тупо». Правда, впоследствии он согласился сниматься при условии покупки собаки. Отец мальчика, фигурист Евгений Плющенко, в свою очередь, хочет купить автодом в обмен на участие в реалити.