passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Женя изменился»: Яна Рудковская рассказала о кризисе в отношениях с мужем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Фото: Instagram Яны Рудковской

В эфир вышла первая серия скандального реалити-шоу «Яна Супер».

В субботу, 9 ноября, в эфир вышла первая серия российской версии реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians, посвященной Яне Рудковской и ее семье. Уже с первых минут выпуска зрители поняли, что в доме продюсера все не так идеально, как в ее Instagram-рубрике #моизавтраки. Один из старших сыновей Яны, Николай Батурин, в камеру заявил, что не намерен торговать своим лицом. Его брата Андрея вообще не было в доме по той же причине. А младший, Саша Плющенко, который чуть ли не с пеленок принимает участие в различных фотосъемках, и вовсе сказал, что его «задолбали» съемки, потому что это «тупо». Правда, впоследствии он согласился сниматься при условии покупки собаки. Отец мальчика, фигурист Евгений Плющенко, в свою очередь, хочет купить автодом в обмен на участие в реалити.

Спортсмен признается, что ему нравится проводить свободное время на «кордоне» в Ленинградской области, он готов ездить туда каждые выходные. В отличие от супруга, Яна не готова променять светскую жизнь на семейный отдых: «Женя совсем хочет на «кордон», к кабанам, гусям и баранам. У нас кризис, он не понимает, что мне по работе нужно на волне быть, мне нужно постоянное общение, встречи».

Разные взгляды на жизнь часто становятся причиной для скандалов в семье Рудковской и Плющенко. Яна отметила, что, когда начинала встречаться с Евгением, ему было 24 года: «Женя изменился. Сел на мотоцикл, поехали туда, туда. Был заводила, любил тусовки, в баню походить, выпить — как любые мужчины».

«Яна как была электровеник, а я просто немножко поменялся. Стал по-другому смотреть на всю жизнь. Я перестал где-то появляться, отрезал очень многое, считаю, что правильно сделал, и сейчас кайфую. Я люблю быть дома, посмотреть кино, просто поваляться в кровати», — высказался Евгений. Спортсмен уточняет, что ему надоели множественные светские мероприятия, на которых он не нужен, поэтому он предпочитает их игнорировать, не думая о том, что скажут люди.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

Видео: YouTube

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!