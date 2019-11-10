«Женя изменился»: Яна Рудковская рассказала о кризисе в отношениях с мужем
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Фото: Instagram Яны Рудковской
В субботу, 9 ноября, в эфир вышла первая серия российской версии реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians, посвященной Яне Рудковской и ее семье. Уже с первых минут выпуска зрители поняли, что в доме продюсера все не так идеально, как в ее Instagram-рубрике #моизавтраки. Один из старших сыновей Яны, Николай Батурин, в камеру заявил, что не намерен торговать своим лицом. Его брата Андрея вообще не было в доме по той же причине. А младший, Саша Плющенко, который чуть ли не с пеленок принимает участие в различных фотосъемках, и вовсе сказал, что его «задолбали» съемки, потому что это «тупо». Правда, впоследствии он согласился сниматься при условии покупки собаки. Отец мальчика, фигурист Евгений Плющенко, в свою очередь, хочет купить автодом в обмен на участие в реалити.
Спортсмен признается, что ему нравится проводить свободное время на «кордоне» в Ленинградской области, он готов ездить туда каждые выходные. В отличие от супруга, Яна не готова променять светскую жизнь на семейный отдых: «Женя совсем хочет на «кордон», к кабанам, гусям и баранам. У нас кризис, он не понимает, что мне по работе нужно на волне быть, мне нужно постоянное общение, встречи».
Разные взгляды на жизнь часто становятся причиной для скандалов в семье Рудковской и Плющенко. Яна отметила, что, когда начинала встречаться с Евгением, ему было 24 года: «Женя изменился. Сел на мотоцикл, поехали туда, туда. Был заводила, любил тусовки, в баню походить, выпить — как любые мужчины».
«Яна как была электровеник, а я просто немножко поменялся. Стал по-другому смотреть на всю жизнь. Я перестал где-то появляться, отрезал очень многое, считаю, что правильно сделал, и сейчас кайфую. Я люблю быть дома, посмотреть кино, просто поваляться в кровати», — высказался Евгений. Спортсмен уточняет, что ему надоели множественные светские мероприятия, на которых он не нужен, поэтому он предпочитает их игнорировать, не думая о том, что скажут люди.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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