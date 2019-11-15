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Приемный ребенок и жизнь на две семьи: в Сети бурно обсуждают отношения Яны Рудковской и Евгения Плющенко

Новое шоу Яны Рудковской спровоцировало интерес к жизни пары.

44-летнюю Яну Рудковскую и 37-летнего Евгения Плющенко считают одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Они вместе воспитывают общего ребенка — 6-летнего сына Сашу, его же нежно называют Гномом Гномычем. Однако еще детей паре зачать не удалось.

«На протяжении двух лет, раз в полгода, мы делали попытки забеременеть. Я прошла все круги ада с гормонотерапией, а в последнее время для моего организма это шаг сложный», — призналась Яна в эфире своего нового реалити-шоу «ЯнаСупер».

«Когда мы начали встречаться с Яной, я сказал, что хочу много детей, я хочу пятерых. Я не исключаю, что у нас будут усыновленные дети», — удивил публику ее супруг Евгений.

Однако светские сплетники уверяют: у фигуриста, помимо Саши, уже могут быть дети, либо шанс в ближайшее время обзавестись ими естественным образом.

«Женя обеспечивает и свою новую девушку, и ее семью, и семью Яны. Это длится уже довольно долго, и я удивляюсь его терпению. Другой бы уже плюнул на все и расставил точки над i. Но они оба — люди публичные, наверное, это не так просто сделать», — пишет «7Дней», уточняя, что вторая семья у спортсмена появилась примерно 2,5 года назад.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились в 2009 году. Помимо Саши, у Яны есть два, а у Евгения — один сын от предыдущих отношений.

Фото и видео: instagram

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