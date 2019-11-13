Яна Рудковская и Евгений Плющенко обратились в полицию из-за угроз сектантов в адрес их 6-летнего сына

«Друзья, к сожалению, это правда! Просьба с пониманием отнестись к этой проблеме и не названивать журналистам мне и Евгению. Полиция уже на верном пути, и, я надеюсь, эти мерзавцы и организатор ответят скоро по всей строгости закона за это преступление. Спасибо всем за понимание», — обратилась Яна к подписчикам в своем телеграм-канале «Голубь мира».

Буквально накануне Яна Рудковская отбивалась в «Телеграме» от хейтеров, которые посчитали, что ее сына хвалят и превозносят незаслуженно.

«А зал на 11 тысяч зрителей аплодирует стоя в Испании! И в Италии, и в Японии... Надо же... Это как? Вы хоть прежде чем свою х**** писать, вникли в вопрос. Можно быть злой, но объективной, и не терять при этом здравый смысл! Сейчас такие в цене», — резко ответила Яна автору одного из известных каналов.