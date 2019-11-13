Яна Рудковская и Евгений Плющенко обратились в полицию из-за угроз сектантов в адрес их 6-летнего сына
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Фото: Instagram
Евгений Плющенко и Яна Рудковская обратились с заявлением в полицию после того, как их 6-летнему сыну Саше стали поступать угрозы от неизвестных людей.
Сообщения с обещаниями физической расправы ребенок получал в комментариях в Instagram, где у Саши Плющенко 343 тысячи подписчиков.
«Поступали угрозы долго от сектантов: мне, Евгению и Сашеньке. Эти люди писали эти вещи не только нам, но и нашим друзьям. Первая, кто подала тревогу, была Лера Кудрявцева. Она увидела угрозы на своей странице, позвонила мне. Сейчас уже идет следствие, так что я не могу ничего комментировать, но все аккаунты, с которых приходили угрозы, уже заблокированы. Есть первые успехи в работе по поимке этих людей», — рассказала Яна Рудковская изданию Super.
«Друзья, к сожалению, это правда! Просьба с пониманием отнестись к этой проблеме и не названивать журналистам мне и Евгению. Полиция уже на верном пути, и, я надеюсь, эти мерзавцы и организатор ответят скоро по всей строгости закона за это преступление. Спасибо всем за понимание», — обратилась Яна к подписчикам в своем телеграм-канале «Голубь мира».
Буквально накануне Яна Рудковская отбивалась в «Телеграме» от хейтеров, которые посчитали, что ее сына хвалят и превозносят незаслуженно.
«А зал на 11 тысяч зрителей аплодирует стоя в Испании! И в Италии, и в Японии... Надо же... Это как? Вы хоть прежде чем свою х**** писать, вникли в вопрос. Можно быть злой, но объективной, и не терять при этом здравый смысл! Сейчас такие в цене», — резко ответила Яна автору одного из известных каналов.
Фото и видео: Instagram
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