«Красивые и счастливые»: разведенный Константин Ивлев улетел на курорт с молодой избранницей
Фото: www.instagram.com/ivlevchef/
46-летний Константин Ивлев месяц назад развелся с супругой Марией после 23 лет брака. И теперь наслаждается свободой и романом с молодой избранницей — журналисткой Лерой Куденковой.
Константин и Лера улетели отдыхать на курорт в Сочи, оттуда делятся с подписчиками фотографиями и видео.
В Instagram Куденковой появилась фотография счастливой парочки. «В Сочи тоже хорошо», — поделилась впечатлениями Лера, добавив хэштег #всердцеживетлюбовь.
«Такие позитивные, счастья вам», «Ах, какие вы обаятельные и счастливые, реально глаза у вас горят и светятся от счастья. Лера, Костя, будьте счастливы!», «Красивые и счастливые», «Константин с вами цветет», «Обалденная пара! Так вы мне нравитесь!» — написали в комментариях влюбленным Константину и Лере.
Но некоторые подписчики Куденковой отметили: «Кто-то чистит комментарии». «Я чищу комментарии. Удаляю глупости, когда переходят границы приличия. Критику, написанную адекватно, я оставляю. И сразу напомню: это моя страница, и только мне решать, что тут остается, а что удаляется», — ответила журналистка, которой уже не раз приходилось отбиваться от хейтеров.
Со времени, когда стало известно о романе пары, на них обрушилось немало критики. Леру обвиняли в том, что она увела шеф-повара из семьи. Мария Ивлева тяжело переживала предательство супруга, отметив, что в юности ей надо было выйти замуж за другого.
Фото и видео: Instagram Леры Куденковой и Константина Ивлева
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