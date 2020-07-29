«Красивые и счастливые»: разведенный Константин Ивлев улетел на курорт с молодой избранницей

«Такие позитивные, счастья вам», «Ах, какие вы обаятельные и счастливые, реально глаза у вас горят и светятся от счастья. Лера, Костя, будьте счастливы!», «Красивые и счастливые», «Константин с вами цветет», «Обалденная пара! Так вы мне нравитесь!» — написали в комментариях влюбленным Константину и Лере.

Но некоторые подписчики Куденковой отметили: «Кто-то чистит комментарии». «Я чищу комментарии. Удаляю глупости, когда переходят границы приличия. Критику, написанную адекватно, я оставляю. И сразу напомню: это моя страница, и только мне решать, что тут остается, а что удаляется», — ответила журналистка, которой уже не раз приходилось отбиваться от хейтеров.

Со времени, когда стало известно о романе пары, на них обрушилось немало критики. Леру обвиняли в том, что она увела шеф-повара из семьи. Мария Ивлева тяжело переживала предательство супруга, отметив, что в юности ей надо было выйти замуж за другого.