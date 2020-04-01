Экс-жена Ивлева после его измены жалеет, что в юности не вышла замуж за другого
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
В начале марта жена звезды кулинарных шоу Константина Ивлева Мария заявила, что подает на развод. Причиной она назвала связь супруга на стороне: к тому времени Ивлев уже несколько месяцев крутил роман с 28-летней журналисткой Лерой Куденковой. Смириться с таким предательством, отметив, что ее променяли на непорядочную женщину.
Фото: Instagram
Мария Ивлева уже немного пришла в себя от неприятных новостей и рассказала подписчикам, что находится в приподнятом настроении духа. На вопрос, о чем она сейчас мечтает, Мария ответила: «Мечтаю, чтобы дети, мама были здоровы, мечтаю встретить по-настоящему верного, надежного, любящего и любимого… Хочу просто стать счастливой, не назло, а вопреки».
Также она намекнула, что ее личная жизнь начинает постепенно налаживаться, и даже есть человек, который дарит любимые цветы.
Поинтересовались у Марии Ивлевой и том, о чем она жалеет в жизни. Она ответила, что не надо было слушать маму 22 года назад и «присмотреться к этому молодому человеку».
Фото: Instagram
Константин Ивлев ко всему относится проще. Сразу после разоблачения он улетел на Мальдивы с молодой пассией. «Никто никого не уводил, все произошло так, как должно было быть», — прокомментировал развод звезда шоу «На ножах».
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!