Экс-жена Ивлева после его измены жалеет, что в юности не вышла замуж за другого

Мария Ивлева уже немного пришла в себя от неприятных новостей и рассказала подписчикам, что находится в приподнятом настроении духа. На вопрос, о чем она сейчас мечтает, Мария ответила: «Мечтаю, чтобы дети, мама были здоровы, мечтаю встретить по-настоящему верного, надежного, любящего и любимого… Хочу просто стать счастливой, не назло, а вопреки».

Также она намекнула, что ее личная жизнь начинает постепенно налаживаться, и даже есть человек, который дарит любимые цветы.

Поинтересовались у Марии Ивлевой и том, о чем она жалеет в жизни. Она ответила, что не надо было слушать маму 22 года назад и «присмотреться к этому молодому человеку».