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Экс-жена Ивлева после его измены жалеет, что в юности не вышла замуж за другого

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Константин и Мария Ивлевы были женаты 22 года

Фото: Instagram

Мария Ивлева разоткровенничалась с подписчиками в Instagram и рассказала, как чувствует себя после предательства мужа, с которым прожила больше 20 лет.

В начале марта жена звезды кулинарных шоу Константина Ивлева Мария заявила, что подает на развод. Причиной она назвала связь супруга на стороне: к тому времени Ивлев уже несколько месяцев крутил роман с 28-летней журналисткой Лерой Куденковой. Смириться с таким предательством, отметив, что ее променяли на непорядочную женщину.

Мария Ивлева

Фото: Instagram

Мария Ивлева уже немного пришла в себя от неприятных новостей и рассказала подписчикам, что находится в приподнятом настроении духа. На вопрос, о чем она сейчас мечтает, Мария ответила: «Мечтаю, чтобы дети, мама были здоровы, мечтаю встретить по-настоящему верного, надежного, любящего и любимого… Хочу просто стать счастливой, не назло, а вопреки».

Также она намекнула, что ее личная жизнь начинает постепенно налаживаться, и даже есть человек, который дарит любимые цветы.

Поинтересовались у Марии Ивлевой и том, о чем она жалеет в жизни. Она ответила, что не надо было слушать маму 22 года назад и «присмотреться к этому молодому человеку».

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Фото: Instagram

Константин Ивлев ко всему относится проще. Сразу после разоблачения он улетел на Мальдивы с молодой пассией. «Никто никого не уводил, все произошло так, как должно было быть», — прокомментировал развод звезда шоу «На ножах».

Фото и видео: Instagram

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