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Молодая любовница Константина Ивлева ответила хейтерам: «Я вижу несчастных людей»

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Слайд, который
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Константин Ивлев и Лера Куденкова

Фото: Instagram

Звезда шоу «На ножах» Константин Ивлев ушел от жены после 22 лет брака. Поклонники семьи шеф-повара обвинили во всем 28-летнюю пассию кулинара.

В начале марта жена известного шеф-повара КОнстантина Ивлева Мария подала на развод. Она выяснила, что муж изменил ей с 28-летней журналисткой. Мария не стала выяснять отношения с разлучницей и без лишних разговоров ушла от мужа.

Константин Ивлев с дочкой Марусей

Тысячи подписчиков Ивлевых обвинили в распаде семьи молодую разлучницу Леру Куденкову. Кстати, вскоре после того, как Мария пошла в суд, Константин и Лера улетели на Мальдивы.

Куденкова получила немало гневных комментариев в свой адрес. В беседе со «СтраХитом» Лера отметила, что научилась не принимать близко к сердцу высказывания в свой адрес.

«Первое время комментарии пробивали мой панцирь. Но не долго, уже отпустило. Когда переходишь на страницу хейтеров, видишь несчастных и недовольных своим бытием людей! Поэтому что им еще остается делать? Свою жизнь они уже зас<...>ли, теперь мечут го<...>о в чужую», — прокомментировала ситуацию Куденкова.

Лера на Мальдивах

Константин, защищает свою пассию. После того, как его экс-жена назвала Леру «эскортницей» и разлучницей, шеф-повар заявил: «Никто никого не уводил. Никто никого не застукивал. Все произошло так, как должно было быть», — писал на своей странице Ивлев.

Напомним, Константин и Мария Ивлевы были женаты 22 года. У экс-супругов есть двое детей: Матвей и Маруся.

Предательство мужа сильно задело Марию: «Я ему в молодости сопли подтирала, во всем его поддерживала. И чем он мне отплатил? Ладно бы на приличную женщину меня променял...», — говорила Мария.

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Фото и видео: Instagram

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