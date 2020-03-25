Молодая любовница Константина Ивлева ответила хейтерам: «Я вижу несчастных людей»

Тысячи подписчиков Ивлевых обвинили в распаде семьи молодую разлучницу Леру Куденкову. Кстати, вскоре после того, как Мария пошла в суд, Константин и Лера улетели на Мальдивы.

Куденкова получила немало гневных комментариев в свой адрес. В беседе со «СтраХитом» Лера отметила, что научилась не принимать близко к сердцу высказывания в свой адрес.

«Первое время комментарии пробивали мой панцирь. Но не долго, уже отпустило. Когда переходишь на страницу хейтеров, видишь несчастных и недовольных своим бытием людей! Поэтому что им еще остается делать? Свою жизнь они уже зас<...>ли, теперь мечут го<...>о в чужую», — прокомментировала ситуацию Куденкова.