«Из-за любви я потерял голову, но не рассудок»: экс-король Малайзии резко высказался о своей бывшей русской жене
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Фото: Instagram
Весной 2019 года 26-летняя модель Оксана Воеводина родила сына Леона от бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после рождения малыша выяснилось, что экс-монарх выставил жену из дома, когда она была на четвертом месяце беременности. Никто из бывших супругов не сообщает, по какой причине произошел разрыв меньше чем через год после свадьбы.
Западные СМИ сообщали, что Мухаммад приревновал молодую и красивую жену к ее прошлому, о котором не знал, и что он вообще не поверил, что ребенок от него.
Еще до рождения сына Оксана вернулась в Россию и сейчас живет в Подмосковье. 1 ноября модель впервые показала малыша, который как две капли воды похож на своего монаршего отца. Однако бывший король не желает признавать отцовство, заявляя, что мальчик мог родиться от любого мужчины с азиатской внешностью.
Оксана Воеводина упорно отстаивает свое честное имя и стремится получить для сына солидные алименты.
«Проснись! У тебя есть сын, и ты — отец. И что бы ни случилось с нашим браком, я хочу, чтобы у моего сына были оба родителя. Просто подумай о своем ребенке», — обращалась Оксана к 50-летнему Мухаммаду, для которого Леон стал первенцем.
Бывший монарх долго молчал и злился, что его бывшая возлюбленная придает огласке их отношения. И теперь он прервал молчание и очень экспрессивно высказался в адрес матери своего ребенка.
«За кого меня принимает эта хитрая женщина? Может быть, за Билла Гейтса или Илона Маска?, — приводит слова экс-короля издание «7 Дней». – Это же страшный человек! Меня предупреждали, что русские девушки расчетливы и дальновидны, но всему есть предел! Я очень щедрый мужчина. Может быть, от любви к Оксане я потерял голову, но не рассудок!».
Мухаммад также добавил, что теперь после развода не может, а вернее — не хочет дать Оксане все, что она от него требует.
«Надо было думать своей красивой головой, прежде чем обманывать меня и казаться не той, кем она является на самом деле. Слишком много вранья. Уверен, что ребенок тоже не мой. А даже если так, то он что, на следующий год поступает в Оксфорд, или почему она хочет получить на его воспитание такие суммы?», — негодует бывший монарх.
Фото: EAST NEWS
Ранее сообщалось, что россиянка хочет получить от бывшего супруга дом в Лондоне за 8 млн фунтов стерлингов, квартиру в Москве за 1,2 млн фунтов стерлингов и ежемесячное пособие на содержание сына в размере 24 тысяч фунтов стерлингов (почти 2 млн рублей, — прим. ред.).
Фото и видео: Instagram, East News
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