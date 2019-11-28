«Из-за любви я потерял голову, но не рассудок»: экс-король Малайзии резко высказался о своей бывшей русской жене

Весной 2019 года 26-летняя модель Оксана Воеводина родила сына Леона от бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после рождения малыша выяснилось, что экс-монарх выставил жену из дома, когда она была на четвертом месяце беременности. Никто из бывших супругов не сообщает, по какой причине произошел разрыв меньше чем через год после свадьбы.

Западные СМИ сообщали, что Мухаммад приревновал молодую и красивую жену к ее прошлому, о котором не знал, и что он вообще не поверил, что ребенок от него.

Еще до рождения сына Оксана вернулась в Россию и сейчас живет в Подмосковье. 1 ноября модель впервые показала малыша, который как две капли воды похож на своего монаршего отца. Однако бывший король не желает признавать отцовство, заявляя, что мальчик мог родиться от любого мужчины с азиатской внешностью.