Покинутая королем Оксана Воеводина о том, как живет после развода: «Все напишут, что я жалуюсь, но это не так»
«За последние полгода моя жизнь очень сильно поменялась, я занята буквально каждую минуту — несколько бизнес-проектов, один из которых запущен, но пока не приносит прибыли — ждем первых результатов в ближайшие 3 месяца, второй на стадии переговоров, плюс учеба — прохожу курсы повышения квалификации, маленький ребенок, у которого режутся зубки — поспать просто нет возможности, так как просыпаешься вместе с ним каждые два часа, при этом нужно хорошо выглядеть, следить за здоровьем, оплачивать счета, квартиру, страховки, лекарства, врачей и тд.», — поделилась модель.
На помощь бабушки Оксана не рассчитывает: «Мама молодая, и тоже работает и заботится о моей младшей сестре, так что посвятить себя полностью внуку не может. Сейчас все напишут, что я жалуюсь, но это не так, я просто в шоке».
Фото и видео: instagram
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