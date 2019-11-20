Покинутая королем Оксана Воеводина о том, как живет после развода: «Все напишут, что я жалуюсь, но это не так»

«За последние полгода моя жизнь очень сильно поменялась, я занята буквально каждую минуту — несколько бизнес-проектов, один из которых запущен, но пока не приносит прибыли — ждем первых результатов в ближайшие 3 месяца, второй на стадии переговоров, плюс учеба — прохожу курсы повышения квалификации, маленький ребенок, у которого режутся зубки — поспать просто нет возможности, так как просыпаешься вместе с ним каждые два часа, при этом нужно хорошо выглядеть, следить за здоровьем, оплачивать счета, квартиру, страховки, лекарства, врачей и тд.», — поделилась модель.