Агата Муцениеце не знала, что Павел Прилучный поедет в Крым с детьми и «первой попавшейся»
Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стал неприятным сюрпризом для поклонников пары. Сообщения о романе актера с коллегой по спектаклю Мирославой Карпович и вовсе вызвали массу возмущений и критики. Фанаты не стесняются в выражениях, оставляя комментарии в блогах артистов. Досталось даже «пострадавшей стороне», однако в ответ на обвинения в том, что она позволила детям отправиться отдыхать в Крым с папой и его «первой попавшейся», Агата сообщила: она не знала, что их будет сопровождать дама.
«Агата, ну как можно было отпустить их на море с папой с какой-то первой попавшейся???? Психику сломать детям? У него через три месяца опять новая появится и детям опять привыкать? Это большой стресс для детей», — упрекнула звездную маму подписчица.
«Я отпускала только с папой», — ответила Муцениеце.
Фото: Instagram Агаты Муцениеце
Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и поженились уже через несколько месяцев отношений. Они приняли решение разойтись после 9 лет отношений и громкого скандала с рукоприкладством. Пара официально развелась 15 июня 2020 года. У экс-супругов растут сын Тимофей и дочь Мия.
Роман Павла Прилучного с Мирославой Карпович развивается по тому же сценарию — и так же стремительно. Светские сплетники сообщают, что актриса сначала заняла место Агаты Муцениеце в спектакле «Косметика врага», а позже переехала в дом ее бывшего мужа — примерно через месяц после громкого развода.
Фото и видео: Instagram/@agataagata
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