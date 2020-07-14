Агата Муцениеце не знала, что Павел Прилучный поедет в Крым с детьми и «первой попавшейся»

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стал неприятным сюрпризом для поклонников пары. Сообщения о романе актера с коллегой по спектаклю Мирославой Карпович и вовсе вызвали массу возмущений и критики. Фанаты не стесняются в выражениях, оставляя комментарии в блогах артистов. Досталось даже «пострадавшей стороне», однако в ответ на обвинения в том, что она позволила детям отправиться отдыхать в Крым с папой и его «первой попавшейся», Агата сообщила: она не знала, что их будет сопровождать дама.

«Агата, ну как можно было отпустить их на море с папой с какой-то первой попавшейся???? Психику сломать детям? У него через три месяца опять новая появится и детям опять привыкать? Это большой стресс для детей», — упрекнула звездную маму подписчица.

«Я отпускала только с папой», — ответила Муцениеце.