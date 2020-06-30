Звезду «Папиных дочек» Мирославу Карпович затравили из-за предполагаемого романа с Павлом Прилучным

Мирославу Карпович и Павла Прилучного на днях заметили вместе на шопинге. Фотографии появились в Сети и... понеслось. Теперь хейтеры буквально атакуют Instagram Мирославы и пишут ей гневные комментарии с угрозами и оскорблениями. «Уж если Агату бил, то эта анорексичка будет по пятым углам летать», «Мирослава, отвали от Паши!! Счастливой жизни тебе не будет! Мы не дадим!!!», «Ободранная кошка! Кувыркалась с женатым, а делала вид, что она святая!», «Двуличная лицемерная дрянь!», — и это далеко не все.