Звезду «Папиных дочек» Мирославу Карпович затравили из-за предполагаемого романа с Павлом Прилучным
Фото: Instagram Мирославы Карпович
Мирославу Карпович и Павла Прилучного на днях заметили вместе на шопинге. Фотографии появились в Сети и... понеслось. Теперь хейтеры буквально атакуют Instagram Мирославы и пишут ей гневные комментарии с угрозами и оскорблениями. «Уж если Агату бил, то эта анорексичка будет по пятым углам летать», «Мирослава, отвали от Паши!! Счастливой жизни тебе не будет! Мы не дадим!!!», «Ободранная кошка! Кувыркалась с женатым, а делала вид, что она святая!», «Двуличная лицемерная дрянь!», — и это далеко не все.
Напомним, что недавнее расставание Агаты Муцениеце и Павла Прилучного после 9 лет отношений стало неожиданностью для многих. Пока одни поклонники пары все еще надеются на их примирение, другие ждут информации о новых романах экс-супругов. Несколько дней назад Telegram-канал «Курятник» сообщил, что Павла Прилучного видели в Санкт-Петербурге со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Но так как актеры вместе работают в спектакле «Косметика врага», это могла быть всего лишь дружеская встреча.
Фото: Instagram
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