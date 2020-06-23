В Сети обсуждают «новый роман» Павла Прилучного

Расставание Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стало неожиданностью для многих. Пока одни поклонники пары все еще надеются на их примирение, другие ждут информации о новых романах экс-супругов. Спрос формирует предложение, и в Сети начинают появляться слухи о новых романах сторон.

Так, Telegram-канал «Курятник» сообщил, что Павла Прилучного видели в Санкт-Петербурге со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Но так как актеры вместе работают в спектакле «Косметика врага», это может быть всего лишь дружеская встреча.

Ни Павел, ни Мирослава пока информацию никак не прокомментировали.