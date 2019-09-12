Егор Кончаловский показал новое фото подросшего сына от молодой жены

53-летний Егор Кончаловский опубликовал в Instagram фотографию своего маленького сына Тимура. Режиссер показывает наследника нечасто, поэтому многие подписчики отметили, что мальчик заметно подрос.
На фото двухлетний малыш сидит на корточках напротив курятника и, не отвлекаясь от перекуса, наблюдает за курами. «Тимур сельскохозяйственный», - назвал фото Егор Кончаловский.
Фото: Instagram
«Милаха )», «Помощник растет!!! Мир познает ребенок. Здоровья и счастья!!!!», «Заодно и поужинал», - написали Кончаловскому в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Напомним, сына режиссеру родила вторая жена Мария, которая работает юристом. Она моложе супруга на 18 лет. У Кончаловского также есть 18-летняя дочь Мария от фактического брака с актрисой Любовью Толкалиной. Егор и Любовь прожили вместе 20 лет и расстались в 2017 году.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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