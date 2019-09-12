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Егор Кончаловский показал новое фото подросшего сына от молодой жены

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Егор Кончаловский с женой Марией

Фото: Instagram

На снимке мальчик наблюдает за домашними птицами.

53-летний Егор Кончаловский опубликовал в Instagram фотографию своего маленького сына Тимура. Режиссер показывает наследника нечасто, поэтому многие подписчики отметили, что мальчик заметно подрос.

Егор с женой и сыном

На фото двухлетний малыш сидит на корточках напротив курятника и, не отвлекаясь от перекуса, наблюдает за курами. «Тимур сельскохозяйственный», - назвал фото Егор Кончаловский.

Тимур

Фото: Instagram

«Милаха )», «Помощник растет!!! Мир познает ребенок. Здоровья и счастья!!!!», «Заодно и поужинал», - написали Кончаловскому в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, сына режиссеру родила вторая жена Мария, которая работает юристом. Она моложе супруга на 18 лет. У Кончаловского также есть 18-летняя дочь Мария от фактического брака с актрисой Любовью Толкалиной. Егор и Любовь прожили вместе 20 лет и расстались в 2017 году.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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