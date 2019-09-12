Егор Кончаловский показал новое фото подросшего сына от молодой жены

«Милаха )», «Помощник растет!!! Мир познает ребенок. Здоровья и счастья!!!!», «Заодно и поужинал», - написали Кончаловскому в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, сына режиссеру родила вторая жена Мария, которая работает юристом. Она моложе супруга на 18 лет. У Кончаловского также есть 18-летняя дочь Мария от фактического брака с актрисой Любовью Толкалиной. Егор и Любовь прожили вместе 20 лет и расстались в 2017 году.