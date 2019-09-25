«Видно, что вы счастливы»: в Сети обсуждают редкое семейное фото Егора Кончаловского

В апреле 2017 года актер и режиссер Егор Кончаловский стал отцом. Его новая жена — юрист Мария Леонова — ведет непубличный образ жизни, и ее фотографии довольно редко появляются в Сети. Семейный снимок, который опубликовал артист, вызвал бурю эмоций у подписчиков его блога.
«Егор, вы такой счастливый, заметно», «Какие вы все красивые и все трое похожи друг на друга!!!», «Как важно, чтобы с мужчиной была правильная женщина! Видно, что вы счастливы. Все счастливые пары похожи», «Егор Сергеевич, какие Вы счастливые, любовь в глазах! Семейного счастья», — восхищаются они.
«Какой красавчик Тимур», «Тимурик такой сладенький», «Какой он у Вас классный! На Вас похож», «Копия папы», «Сыночек на сестру вашу Екатерину похож», «Носик Бабушкин», «Тимур очень похож на бабушку», «Даже на бабушку похож!! Прелесть малыш!!!! Папины гены взяли вверх», — обсуждают мальчика.
Судя по комментарию, Егор Кончаловский, Мария Леонова и их сын Тимур отдыхали в Крыму. Накануне мужчина поздравил свою маму — актрису Наталью Аринбасарову — с днем рождения. Он отметил, что гордится ее недавней ролью в сериале «Сильная слабая женщина», который сняла его сестра — режиссер Екатерина Двигубская.
А вы уже смотрели первые серии?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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