«Видно, что вы счастливы»: в Сети обсуждают редкое семейное фото Егора Кончаловского

«Егор, вы такой счастливый, заметно», «Какие вы все красивые и все трое похожи друг на друга!!!», «Как важно, чтобы с мужчиной была правильная женщина! Видно, что вы счастливы. Все счастливые пары похожи», «Егор Сергеевич, какие Вы счастливые, любовь в глазах! Семейного счастья», — восхищаются они.

«Какой красавчик Тимур», «Тимурик такой сладенький», «Какой он у Вас классный! На Вас похож», «Копия папы», «Сыночек на сестру вашу Екатерину похож», «Носик Бабушкин», «Тимур очень похож на бабушку», «Даже на бабушку похож!! Прелесть малыш!!!! Папины гены взяли вверх», — обсуждают мальчика.

Судя по комментарию, Егор Кончаловский, Мария Леонова и их сын Тимур отдыхали в Крыму. Накануне мужчина поздравил свою маму — актрису Наталью Аринбасарову — с днем рождения. Он отметил, что гордится ее недавней ролью в сериале «Сильная слабая женщина», который сняла его сестра — режиссер Екатерина Двигубская.

А вы уже смотрели первые серии?