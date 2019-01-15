«Чувства остывают, отношения никогда»: Любовь Толкалина ответила на вопросы о бывшем муже

В минувший вторник, 15 января, режиссеру Егору Кончаловскому исполнилось 53 года. В числе поздравивших его с праздником оказалась его бывшая жена, Любовь Толкалина. Актриса посвятила мужчине нежные строки.

«Сегодня этот классный парень родился и принимает поздравления!!!!! Фото старинное, но в этой улыбке — весь Егор. Сегодня его положено драть за уши, целовать в щеки, желать всего самого заоблачно прекрасного, хвалить и просто думать о нем с любовью и улыбкой! Что и делаю... и вас приглашаю это сделать», — написала она.