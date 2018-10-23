Любовь Толкалина и Егор Кончаловский вывели в свет 17-летнюю красавицу-дочь

В прошедший понедельник, 22 октября, в Колонном Доме Союзов состоялся 8-й ежегодный Бал дебютанток, организованный журналом Tatler. Юные наследники самых известных семей по традиции демонстрировали наряды и умение двигаться в такт музыке. Не стала исключением Мария Кончаловская, которая появилась на балу в платье Ralph&Russo, в компании своих родителей.

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский прекрасно проводили время вместе, отчет актриса опубликовала в своем Instagram. «Спасибо за вчерашний вечер», — написала она.