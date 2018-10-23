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Любовь Толкалина и Егор Кончаловский вывели в свет 17-летнюю красавицу-дочь

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40-летняя актриса Любовь Толкалина и 52-летний режиссер Егор Кончаловский воссоединились ради общей дочери.

В прошедший понедельник, 22 октября, в Колонном Доме Союзов состоялся 8-й ежегодный Бал дебютанток, организованный журналом Tatler. Юные наследники самых известных семей по традиции демонстрировали наряды и умение двигаться в такт музыке. Не стала исключением Мария Кончаловская, которая появилась на балу в платье Ralph&Russo, в компании своих родителей.

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский прекрасно проводили время вместе, отчет актриса опубликовала в своем Instagram. «Спасибо за вчерашний вечер», — написала она.

«С нами вчера приключился Бал! Бал дебютанток журнала Татлер... Взаправдашний, торжественный, роскошный, незабываемый, потому что в нашей жизни может быть еще будут балы, но этот — единственный.... мы представили миру нашу дебютантку», — пояснила гордая мать.

«Дочка выросла, а я еще хоть куда», — размышляет звездный отец в блоге.

Фото и видео: instagram, архивы пресс-служб

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