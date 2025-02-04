После скандала на «Грэмми» жена Уэста стала самой популярной персоной в Google

Жена американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори после скандального появления на церемонии вручения премии «Грэмми» стала самой популярной участницей мероприятия по запросам в Google и вновь начала вести заброшенные соцсети. Об этом пишет газета The Daily Mail.

Напомним — Цензори пришла на фотосессию на красной дорожке в черной шубе и по команде супруга сбросила ее перед камерами. Под мехами у нее было лишь абсолютно прозрачное платье, а под ним, в свою очередь — абсолютно никакого белья.

Эта выходка пары вызвала бурную реакцию в социальных сетях — пользователи массово обвиняют Уэста в публичной эксплуатации жены и ее тела. У рэпера уже возникли проблемы с японскими партнерами, которые не оценили такого отношения к женщине и, как сообщается, разорвали с Уэстом контракт на $ 20 млн.

Впрочем, случившееся исполнитель моментально повернул в коммерческую сторону — вряд ли он отобьет эти миллионы, однако заработать так или иначе сможет. Сразу после того, как разразился скандал, Канье открыл продажи того самого «невидимого платья», в котором его жена предстала перед камерами и всем миром. Выросла и ее собственная популярность — согласно статистике Google, в последние дни фамилию Цензори в контексте церемонии «Грэмми» искали чаще всего.

Ранее мы писали о том, что никакого наказания за свой перформанс пара скорее всего не понесет.