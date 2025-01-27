Морит себя голодом: Канье Уэст сел на диету из-за угрозы развода

Американский рэпер Канье Уэст сел на строгую диету из-за угроз его жены, модели Бьянки Цензори, расторгнуть брак. Об этом сообщает Radar Online.

Корреспонденты издания обратили внимание на то, что на последних мероприятиях Уэст стал выглядеть более веселым и стройным. По данным источников, резкое похудение стало вынужденной мерой — якобы Цензори поставила рэперу ультиматум, вынуждая выбрать между ней и любовью ко вредной еде.

«Он не удовлетворял ее в спальне, несмотря на все свои бравады — так что теперь морит себя голодом, пытаясь понравиться ей!», — приводит портал слова знакомого с ситуацией собеседника.

При этом источники язвительно отмечают, что самого артиста хвалить особо не за что — у него, в целом, «не было выбора», поскольку Цензори однозначно дало понять, что уйдет от толстяка, ели тот не возьмет себя в руки.

«Канье сбросил вес, и Бьянка, очевидно, испытала облегчение, потому что он был массивным и немного уродливым», — резюмируют инсайдеры.

Ранее мы писали о том, что Уэст опубликовал фото Бьянки Цензори в микрокупальнике и тут же его удалил.