Канье Уэст потерял $ 20 млн из-за выходки с Бьянкой Цензори на «Грэмми»

Американский рэпер Канье Уэст стал беднее из-за скандальной выходки на церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом пишет газета The Daily Mail.

Напомним — жена Уэста, модель Бьянка Цензори, пришла на мероприятие в черной шубе и по команде супруга сбросила ее перед камерами. Под мехами у нее было лишь абсолютно прозрачное платье, а под ним, в свою очередь — абсолютно никакого белья.

Как утверждают собеседники The Daily Mail, этот перформанс вызвал шок у деловых партнеров Уэста в Японии. В этой стране правам женщин уделяется особое внимание — и теперь, когда рэпера хором обвиняют в публичной эксплуатации тела жены, его японские инвесторы «испугались» возможных последствий от сотрудничества с ним. По словам источников, Уэст лишился контракта на два выступления в мае — то есть потерял $ 20 млн.

«Канье просто портит все возможности, которые ему предоставляются. Трюк был невероятно жутким и был встречен в Японии с ужасом», — приводит издание их слова. Отдельно собеседники The Daily Mail выразили сожаление насчет того, что исполнитель, бывавший в Японии, так и не смог понять все тонкости местной культуры.

Ранее мы писали о том, что Бьянка Цензори не понесет наказания за скандальный наряд на «Грэмми».