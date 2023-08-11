Связалась не с теми людьми: из-за кого дочери Дмитрия Маликова придется предстать перед судом

Дочь знаменитого исполнителя Дмитрия Маликова заключила договор на производство одежды для своего бренда с бывшим уголовником. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Недавно всплыла информация о том, что 23-летняя дочь Маликова Стефания потерпела неудачу в бизнесе. Компания ООО «Дрессбайстеша» ушла в минус на 1,4 миллиона рублей. Чтобы покрыть убытки, девушка даже начала продавать косметику.

Однако теперь у звездной наследницы появилась еще одна проблема: повестка в суд. Дело в том, что Стеша Маликова подписала договор на производство одежды с бизнесменом из Калуги. По словам мужчины, Стефания должна ему 136 тысяч рублей.

Очередным неожиданным поворотом в данной ситуации стал тот факт, что индивидуальный предприниматель, которому доверилась Маликова, оказался бывшим уголовником.

Так, 10 лет назад он попал в тюрьму по 228 статье за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Индивидуальный предприниматель отсидел срок и после выхода на свободу начал жизнь «с чистого листа».

Ранее мы писали, что думает Дмитрий Маликов об иске против его дочери.

А теперь предлагаем выбрать лучшего мужа по фотографии.