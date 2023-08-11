Mash: на дочь Дмитрия Маликова подали в суд из-за долга в 136 тысяч рублей

На дочь Дмитрия Маликова подали в суд из-за долга в 136 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2022 году Стефания Маликова создала свой бренд по производству одежды. Пошив коллекций наследница Дмитрия доверила предпринимателю из Калуги. Именно он обвинил Стефанию в невыплате 136 тысяч рублей производству по пошиву одежды.

По информации источника, предприниматель из Калуги имеет судимость. Отсидев свой срок, мужчина начал жизнь с чистого листа и занялся бизнесом.

На данный момент ни Стефания, ни ее звездный отец никак не комментировали сложившуюся ситуацию.

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