09:47, 11 августа 2023
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Mash: на дочь Дмитрия Маликова подали в суд из-за долга в 136 тысяч рублей
© Starface.ru
На дочь Дмитрия Маликова подали в суд из-за долга в 136 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В 2022 году Стефания Маликова создала свой бренд по производству одежды. Пошив коллекций наследница Дмитрия доверила предпринимателю из Калуги. Именно он обвинил Стефанию в невыплате 136 тысяч рублей производству по пошиву одежды.
По информации источника, предприниматель из Калуги имеет судимость. Отсидев свой срок, мужчина начал жизнь с чистого листа и занялся бизнесом.
На данный момент ни Стефания, ни ее звездный отец никак не комментировали сложившуюся ситуацию.
Ранее певец Дмитрий Маликов рассказал о состоянии здоровья своего 80-летнего отца. Подробности смотрите в этой статье.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лия НовостнаяТеги: